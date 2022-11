Lyt til artiklen

Radikale Venstres politiske ordfører, Andreas Steenberg er ikke kommet i Folketinget.

Det bekræfter han overfor B.T.

Andreas Steenberg er 2. næstformand, politisk ordfører samt finansordfører i partiet.

Han var stillet op i Østjyllands Storkreds.

I går var det også en trist Andreas Steenberg, som B.T. mødte til Radikale Venstres valgfest ovenpå det dårlige resultat.

»Det er jeg selvfølgelig ked af. Vi kommer til at sige farvel til nogle kollegaer, som vi gerne ville have beholdt.«

Han sagde yderligere, at de var dog tilfreds med at have taget ansvaret om at vælte regeringen.

Den eneste partiformand, der heller ikke officielt er valgt ind endnu, er De Radikales formand, Sofie Carsten Nielsen, skriver DR.

B.T. arbejder på en yderligere kommentar fra hovedpersonen selv og Radikale Venstre.