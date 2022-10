Lyt til artiklen

Efter en dags sygefravær var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lørdag formiddag tilbage i valgkamp.

Det skete ved et brunch-arrangement i Kødbyen på Vesterbro i København, hvor han holdt tale for sine partifæller.

Ifølge meningsmålingerne står Lars Løkke Rasmussen til at få rundt regnet ti procent af stemmerne, og dermed kan han meget vel blive kongemageren i dansk politik.

Hans mandater kan komme til at afgøre, om det bliver en rød eller blå statsminister. Om det bliver Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann-Jensen. Eller om han vil bringe sig selv i spil til rigets mest prestigefyldte politiske post.

Efter en regulær mediestorm torsdag i kølvandet på historier om, at Moderaterne ønsker et opgør med folkepensionen, meldte Lars Løkke Rasmussen sig fredag syg.

Lørdag var han så på benene igen, og B.T. tog til Kødbyen for at spørge ind til det måske vigtigste spørgmål lige nu: Om ikke han skylder vælgerne at fortælle, hvem han peger på til statsministerposten.

Lars Løkke, der er tre dage til valget. Burde du ikke fortælle vælgerne hvem du peger på som statsministerkandidat?

»Der er netop tre dage til valget, og det er derfor, at vi fører valgkamp,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen, mens han bevægede sig mod sin bil med ægtefællen Sólrun ved sin side og satte sig ind på bagsædet med cremefarvede sæder.

»Kan du have en god dag,« fortsatte han.

Du ved jo godt hvad Jakob Ellemann-Jensen og Mette Frederiksen står for …

Skylder du ikke vælgerne det …

Den normalt så snakkesalige partiformand ignorerede spørgsmålene, lukkede bildøren og kørte væk.

B.T. ville ellers gerne have spurgt Lars Løkke Rasmussen ind til et TV 2-klip fra valgkampen i 2001, som cirkulerer på Twitter. Dengang var han næstformand i Venstre og blev spurgt ind til, hvad han mente om, at Fremskridtspartiet ikke pegede på en statsminister før valget.

»Fremskridtspartiet har ikke markeret hvem de vil støtte. Derfor er en stemme på Fremskridtspartiet også en stemme ud i luften,« lød det dengang fra Lars Løkke Rasmussen.