»Jeg er helt og aldeles færdig med at finde mig i at få at vide, at mine og andre kvinders resultater er et udslag af vores kønne udseende. Fucking færdig.«

Sådan lød det, da Enhedslistens tidligere politiske ordfører Pernille Skipper mandag langede ud efter en klummeskribent – som nu har lagt sig fladt ned.

Hele sagen begyndte, da Informations klummeskribent Lasse Ellegaard i et debatindlæg, der blev udgivet mandag, blandt andet skrev følgende:

»Jeg synes for eksempel, at Enhedslisten er lige lovlig kynisk i det konsekvente valg af kønne unge kvinder som udadvendt ansigt.«

Den bemærkning fik efterfølgende partiets tidligere politiske ordfører Pernille Skipper til at reagere.

I et længere opslag, som hun delte på Facebook og Instagram, kaldte hun debatindlægget for 'sexistisk' og 'fuldstændig stupidt':

»Det er ikke mit 'kønne ansigt', der skaffede mig tredjeflest personlige stemmer ved sidste valg. Det var heller ikke mit fjæs, der fik gennemtrumfet klimaloven, battlede finansministeriets beregninger i de sene nattetimer, indgik de rødeste og grønneste finanslove i årtier, fik sat afgørende aftryk på socialpolitiske aftaler eller hjælpepakker for milliarder,« skrev hun blandt andet.

»At der tilfældigvis er tre kvinder i front for Enhedslisten i træk (Johanne Schmidt-Nielsen, Pernille Skipper og nuværende leder, Mai Villadsen, red.), er ikke en strategi eller noget, vi har opnået på grund af vores køn. Hvis det er noget, er det på trods. Fordi alt for mange, ligesom dig (Lasse Ellegaard, red.), stadig tror, at hvis man ikke er en hvid, midaldrende mand, er det nok ikke evnerne, der driver værket,« fortsatte hun.

Mandag aften endte sagen med, at Lasse Ellegaard til TV 2 fortalte, at han 'lagde sig ned'.

Til mediet fortæller journalisten og klummeskribenten, at det 'var ment som lidt en spøg', og at han nok skulle have tilføjet en sætning om, at han anerkender de tre kvindelige politikeres dygtighed:

»Jeg er ked af, at jeg ikke fik skrevet, at jeg også har respekt for de her kvinder som politikere. På den måde kan man sige, jeg lægger mig fladt ned og siger undskyld,« fortæller han til TV 2.

