»Jeg gider ikke lade som om, det er min opgave at opdrage en mand som Lasse Ellegaard til at forstå, hvad problemet er. Jeg er bare så færdig med at høre på det.«

Således lyder det fra Enhedslistens tidligere politiske ordfører Pernille Skipper i 24syv-programmet 'Alis fædreland'

Her henviser hun til Information-journalisten Lasse Ellegaard, hvis debatindlæg, Pernille Skipper kaldte for både 'sexistisk' og 'fuldstændig stupidt', hvor han blandt andet skrev, at Enhedslisten er 'lige lovlig kynisk i det konsekvente valg af kønne unge kvinder som udadvendt ansigt'.

»Jeg er ked af, at jeg ikke fik skrevet, at jeg også har respekt for de her kvinder som politikere. På den måde kan man sige, at jeg lægger mig fladt ned og siger undskyld,« siger Lasse Ellegaard efterfølgende – blandt andet – til TV 2.

Da 24syv-værten Ali Aminali spørger ind til, hvorvidt hun mener, det er en undskyldning, lyder svaret prompte: »Det er overhovedet ikke en undskyldning. Det bliver endda værre.«

I programmet forklarer Pernille Skipper, at det »slet ikke« er Lasse Ellegaards skyld, hun er så sur.

»Han er jo ikke den eneste. Hvis det var første gang, så ville jeg slet ikke være så vred,« fortæller hun.

Ifølge Pernille Skipper har hun nemlig »masser af gange« oplevet, at der bliver set bort fra hendes kompetencer og den indsats, hun gør, og i stedet fokuserer på hendes køn alene.

»Det er sådan en situation, som at komme ind til et møde i et ministerie med en række embedsmænd, og så siger ministeren 'jeg kan ikke koncentrere mig, når du har den der bluse på',« forklarer hun.

Hvem, der har sagt sådan, vælger Pernille Skipper at holde for sig selv.

»Men det er sket, og det er sket masser af gange.«

