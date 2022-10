Lyt til artiklen

»Jeg behøver nok ikke at skrive, at det ærgrer mig. Det gør mig også ked af det.«

Formanden for De Konservative, Søren Pape Poulsen, langer i et længere opslag ud efter Ekstra Bladets seneste dækning af ham.

Årsagen skal blandt andet findes i, at avisen mandag bragte en historie om, at statsministerkandidaten var gået imod Udenrigsministeriets rejsevejledninger ved at rejse til Den Dominikanske Republik i juli sidste år – på et tidspunkt, hvor landets rejsevejledning som følge af coronasituatonen var 'orange'.

Men det viste sig at være en fejl, da Søren Pape Poulsen som færdigvaccineret og tidligere smittet ikke forbrød sig mod de gældende regler.

Siden bragte Ekstra Bladet en artikel, hvor man undskyldte og beklagede.

Sent tirsdag aften valgte partiformanden at sætte sig til tasterne på Facebook:

»Jeg blev i går (mandag, red.) igen, igen hængt ud på forsiden af Ekstra Bladet. Én uge før valgdagen. På forsiden af en landsdækkende avis. Med en USAND historie,« skriver han i et opslag og tilføjer:

»Efter 16 timers tovtrækkeri indrømmede Ekstra Bladet endelig sin fejl. Men en stor del af skaden er sket, for mange havde allerede læst artiklen.«

Udover selve fejlen i artiklen undrer Søren Pape Poulsen sig også over en udtalelse fra Ekstra Bladets chefredaktør, Knud Brix.

I et interview med Journalisten, hvor chefredaktøren fortalte, at man ville bringe en rettelse på forsiden af den fysiske avis, udtalte han følgende:

»Det her er stærkt uheldigt og præcis det, der ikke må ske, for vi har kørt en fremragende kampagne.«

Om det skriver Søren Pape Poulsen i sit opslag:

»Chefredaktøren Knud Brix har endda sagt til Fagbladet Journalisten i dag (tirsdag, red.) at hans avis har ført en 'fremragende kampagne' mod mig. Kampagne – ikke journalistik, må man forstå!«

Han tilføjer:

»Jeg behøver nok ikke at skrive, at det ærgrer mig. Det gør mig også ked af det. Ikke kun på egne vegne, men på danskernes vegne. Helt ærlig – er det virkelig sådan en valgkamp, vi ønsker os?«

I sit opslag erkender Søren Pape, at han 'bestemt har begået fejl':

»Men jeg er ikke et menneske, som sætter ord på hver en følelse, jeg har. Og de færreste har vel lyst til at invitere kameraer med ind til at sende live fra ens privatliv,« skriver han og forklarer, at han 'bliver stående':

»Jeg ved, at der er stor efterspørgsel på, at jeg redegør for alle detaljer i alt, der er sagt og gjort. Men jeg har en opdragelse, der betyder, at man ikke bare siger, hvad som helst om andre mennesker. Jeg er med på, at nogle synes, at det ville være en fordel for mig, hvis jeg udpenslede alt og placerede skyld på andre. Sådan er jeg bare ikke. Det må andre leve med,« skriver han.

Søren Pape Poulsen har den seneste tid været omgivet af flere problematiske sager – blandt andet vedrørende hans nu forhenværende ægtemand, Josue Medina Vasquez.

Stormvejret om ham, siden han meldte sig som statsministerkandidat, har ført til, at De Konservative i de seneste målinger forud for tirsdagens folketingsvalg er faldet markant.

