Over 364.000 kroner.

Så meget har De Konservatives partiformand indtil videre brugt på annoncer på sociale medier.

Det skriver TV Midtvest, som har kigget på 'Ensyvni – valgkampen i tal,' en hjemmeside, der viser en oversigt over de enkelte kandidaters annoncer på Facebook og Instagram.

Her kan man se, hvor meget mere Søren Pape har brugt på reklamer sammenlignet med hans modkandidater Jakob Ellemann (V) og Mette Frederiksen (S).

Mette Frederiksen har indtil nu brugt 137.242 kroner på annoncer på Metas platforme.

Jakob Ellemann har brugt 95.134 kroner.

Generalsekretær for De Konservative, Søren Vandsø, fortæller til TV Midtvest, at det handler om prioritering.

Han kalder det ekspansiv eksponering og siger, at de nødt til at gøre det på den måde for at nå ud i alle segmenter og målgrupper.

»Vi er lidt mindre på busstationer og store billboards rundt i landet, mens vi har tonet op for den digitale markedsføring – og ekstra meget denne gang i forhold til i 2019. Vi tror på, at det virker bedst at være tæt på den enkelte vælger, der hvor de er,« siger Søren Vandsø.

Hvad skal så til for, at partiet mener. at annonceringen på sociale medier har været en succes og alle pengene værd?

Ifølge Søren Vandsø behøver det ikke være en statsministerpost til Pape men det store billede af valgresultatet.