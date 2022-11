Lyt til artiklen

Om få timer er stemmerne talt op og vi kan begynde at øjne, hvem der er vinder, og hvem der erklæres taber.

Men uanset hvem der vinder, så kommer flere økonomer med en bøn i mediet Finans.

Det kan være tæt på altødelæggende for den danske økonomi, hvis den nye danske regering begynder at give skattelettelser i top og bund af lønskalaerne.

»Det værste, de kan gøre, er enten at gennemføre skattelettelser eller øge det offentlige forbrug eller investeringer. Finanspolitisk skal man acceptere, at vi skal have en krise,« siger Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank.

Også Michael Svarer, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand, advarer mod skattelempelserne.

Man sammenligner lempelserne med, at man skal undgå at lave en 'Liz Truss'.

Den nu forhenværende britiske premierminister fremlagde et minibudget, som var meget ekspansivt med massive ufinansierede skattelettelser.

Og Liz Truss skulle herefter stå skoleret for finansmarkedet i den forstand, at britiske statsobligationer styrtdykkede, pensionsselskaber var ved at kæntre, og den britiske nationalbank måtte gribe ind med store støtteopkøb af statsobligationer.

Et optrin, der i sidste ende kostede hende posten som premierminister efter lidt over en måned.