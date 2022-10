Lyt til artiklen

I alt to milliarder kroner skal landets kommuner få ekstra til ældreplejen.

Det politiske forslag kommer nu fra Inger Støjberg, der er Danmarksdemokraternes formand.

»Mange taler om ældrepleje, men der er nødt til at være penge til flere, der kan tage sig af de ældre,« siger Inger Støjberg.

Lige nu står politikerne i kø for at kræve forbedringer i ældreplejen, efter TV 2 har vist dokumentaren 'Opråb fra plejehjemmet.'

Dokumentaren viser, at der stadig er omsorgssvigt, magtanvendelse og nedværdigende behandling af ældre.

Og det er, selvom politikerne efter dokumentaren om svigt af Else for to år siden kom med skarp kritik og krævede forbedringer af de ældres pleje.

Inger Støjberg er også rystet over den seneste dokumentar, men hun henviser også til en undersøgelse fra Dansk Erhverv, der viser, at kun 18 procent forventer, at kunne få den hjælp de ønsker, når de har brug for det som ældre menneske.

»Det må ikke være sådan, at rigtig mange frygter at blive ældre her i Danmark. Det skal der ændres på,« siger Inger Støjberg.

Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg (DD) foreslår nu to milliarder kroner mere til ældrepleje. Foto: Bo Amstrup Vis mere Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg (DD) foreslår nu to milliarder kroner mere til ældrepleje. Foto: Bo Amstrup

Helt konkret skal de to milliarder kroner fordeles mellem alle landets kommuner.

Og det skal være et beløb, der deles ud, uden nogen søger om det, som ellers har været tilfældet med ældrechecks.

»Pengene skal fordeles mellem kommunerne ud fra en fordelingsnøgle, der bruges i det kommunale udligningssystem. Det betyder eksempelvis, Næstved skal have 31 millioner kroner ekstra og Frederikshavn 27 millioner kroner. Pengene skal gå til ældrepleje og ikke til noget andet,« siger hun.

Hvor meget vil de to milliarder mere til kommunerne egentligt kunne nytte?

»Det svarer til 3.500 ekstra social- og sundhedsassistenter. Men om det lige skal være det, er der ikke krav om til kommunerne. Men pengene skal bruges på ældrepleje,« siger Inger Støjberg.

Hvor skal pengene komme fra?

»Vi mener, at det skal tages fra jobcentrene,« siger hun.

Har I talt med andre politiske partier?

»Nej, det her er vores forslag,« siger Inger Støjberg.