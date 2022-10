Lyt til artiklen

Det ser sort ud for de rød-grønne folketingskandidater i Enhedslisten. Det viser den seneste vælgermåling, som YouGov har foretaget for B.T.

Partiet står til en markant og statistisk sikker tilbagegang sammenlignet med det seneste YouGov-måling, der blev foretaget umiddelbart efter valgudskrivelsen.

Partileder Mai Villadsen og co. vil blot komme ind i Folketinget med beskedne 5,1 procent af stemmerne, hvis der var valg nu.

Det er en tilbagegang på 3,1 procentpoint siden seneste YouGov-måling, hvor Enhedslisten stod til 8,2 procent af stemmerne.

Den statistiske usikkerhed på Enhedslisten er i denne måling plus/minus 1,2 procentpoint.

Det betyder, at der er 95 procents sandsynlighed for, at Enhedslisten lige nu står til et sted mellem 3,9 procent til 6,3 procent af stemmerne.

Der er størst sandsynlighed for, at det sande resultat ligger tættere på de målte 5,1 procent end yderpunkterne 3,9 procent og 6,3 procent.

Til sammenligning står Enhedslisten i mandagens måling fra Voxmeter til 6,7 procent, og i det såkaldte Risbjerg-snit over septembers vælgermålinger, som valgforsker og professor Kasper Møller Hansen har foretaget for Altinget.dk, står Enhedslisten til 8,1 procent af stemmerne.

Samlet har rød blok i YouGov-målingen en snæver føring på 50,4 procent, men ser ud til at få et stemmespild på Alternativet, der i målingen ikke klarer spærregrænsen på to procent.

Blå blok står til 44,9 procent, mens Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne står til 4,4 procent af stemmerne.

Vælger Lars Løkke Rasmussen at lægge sine mandater i den blå kurv, er der lige nu dømt dødt løb mellem blokkene.