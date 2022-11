Lyt til artiklen

Gyservalget er overstået.

Nu begynder gyseroptællingen.

For onsdag kommer der navne på, hvem der kommer ind – og ikke mindst hvem, der ikke kommer ind i Folketinget.

Efter tirsdagens folketingsvalg skal der nu tælles personlige stemmer for at finde ud af, hvilke kandidater der får de forskellige partiers mandater.

Allerede tidligt onsdag står det soleklart, at flere profiler er på vippen efter det dramatiske valg, hvor der kom store forskydninger i mandatfordelingen.

Især to hæderkronede partier må vinke farvel til mange kendte ansigter.

Venstre og Radikale Venstre.

Eksempelvis står det klart, at De Radikale ikke får genvalgt både deres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, og deres sundhedsordfører, Stinus Lindgreen. Det bliver enten eller.

Her er nogle af de steder, hvor dramaerne kommer til at stå under optællingen af personlige stemmer:

Venstre:

Vestjyllands Storkreds:

Venstre har tre pladser, der skal fordeles mellem fem medlemmer af Folketinget. Den tidligere forsvarsminister Søren Gade må forventes at tage den ene af de tre pladser.

Det efterlader to mandater, der skal fordeles mellem gruppeformand Thomas Danielsen, udlændingeordfører Mads Fuglede, transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, erhvervsskatordfører Kenneth Mikkelsen og energiordfører Carsten Kissmeyer.

Sjællands Storkreds:

Venstre er gået fra syv til tre mandater i Sjællands Storkreds. En række af de valgte Venstre-folk på Sjælland har dog fundet andre græsgange eller genopstillede ikke.

Bertel Haarder genopstiller ikke, og Lars Løkke Rasmussen og Marcus Knuth er at finde i andre partier.

De tre pladser skal fordeles mellem fire folketingsmedlemmer – Morten Dahlin, Jacob Jensen, Louise Schack Elholm og Stén Knuth. Mindst én af disse må vinke farvel til Folketinget.

Fyns Storkreds:

Der er tre folketingsmedlemmer fra Venstre på Fyn, der genopstiller, men der bliver kun to af dem, der kommer igen.

Der er tale om forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt, landbrugsordfører Erling Bonnesen og familie- og socialordfører Marlene Ambo-Rasmussen.

Østjyllands Storkreds:

Venstre får tre mandater i Østjyllands Storkreds, hvor formand Jakob Ellemann-Jensen stiller op. Han må forventes at løbe med det ene.

Det efterlader to mandater til finansordfører Troels Lund Poulsen, udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen, boligordfører Heidi Bank og medlem af Folketinget Fatma Øktem.

Københavns Omegns Storkreds:

Venstre har kun fået et mandat i Københavns Omegns Storkreds, hvor både medlem af Folketingets præsidium Karen Ellemann og EU-ordfører Kim Valentin stiller op.

Nordjyllands Storkreds:

Venstre går fra fem til tre mandater i Nordjyllands Storkreds.

Det betyder, at to af klimaordfører Marie Bjerre, retsordfører Preben Bang Henriksen, erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen, forbrugerordfører Anne Honoré Østergaard og ligestillingsordfører Maja Torp ryger ud.

Radikale Venstre:

Københavns Omegns Storkreds:

De Radikale mister et af deres to mandater. Det kan meget vel gå ud over partiets sundhedsordfører, Stinus Lindgreen. Udover ham er partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, nemlig også opstillet i storkredsen.

Dermed skal han slå den politiske leder for at komme i Folketinget.

Sjælland Storkreds:

De Radikale har fået et mandat på Sjælland Storkreds, hvor der var to folketingsmedlemmer opstillet. Dermed ryger enten kultur- og miljøordfører Zenia Stampe eller EU-ordfører Anne Sophie Callesen ud.

Fyns Storkreds:

Der bliver umiddelbart ikke noget mandat til De Radikale på Fyn. Dermed ryger klimaordfører Rasmus Helveg Petersen ud af Folketinget.

Vestjyllands Storkreds:

De Radikale mister deres mandat i Vestjyllands Storkreds. Derfor ryger integrationsordfører Kathrine Olldag ud af Folketinget.

Østjyllands Storkreds:

Der bliver kun en plads til Folketinget, som kan gå til enten politisk ordfører Andreas Steenberg, uddannelses- og erhvervsordfører Katrine Robsøe eller boligordfører Susan Kronborg.

Dansk Folkeparti:

Sjællands Storkreds:

Der bliver efter alt at dømme kun ét mandat til fordeling mellem Dansk Folkepartis kandidater i Sjællands Storkreds.

Her har partiet både partistifter Pia Kjærsgaard og finansordfører René Christensen blandt kandidaterne.

Konservative:

Københavns Omegns Storkreds:

De Konservative fik kun et mandat i Københavns Omegn, og derfor må enten Rasmus Jarlov eller Britt Bager tage til takke med en plads som første suppleant, mens den anden får en plads i Folketinget.

Østjyllands Storkreds:

Et enkelt konservativt mandat i Østjylland skal fordeles mellem klima- og erhvervsordfører Mona Juul eller udlændinge- og udenrigsordfører Marcus Knuth.

Også den tidligere landsformand for Kristendemokraterne Isabella Arendt er opstillet som konservativ i Østjyllands Storkreds.

SF:

Københavns Storkreds:

SF har fået tre mandater i København, hvor partiet havde fire folketingsmedlemmer opstillet. Den ene, partiformand Pia Olsen Dyhr, må forventes at løbe med den første plads.

Derudover skal finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen, miljø- og udlændingeordfører Carl Valentin og integrationsordfører Halime Oguz fordele de sidste to pladser i Folketinget.

Enhedslisten:

Sydjyllands Storkreds:

Enhedslisten mister sit mandat i Sydjyllands Storkreds, og dermed er landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen ude af Folketinget.