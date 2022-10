Lyt til artiklen

'Siger lodret forkert ting', 'laver zigzag' og 'har ikke styr på tingene eller lyver'.

En stribe ministre kommer nu med angreb på Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, efter søndagens debat på DR, hvor han krydsede klinger med statsminister Mette Frederiksen og Konservative formand Søren Pape Poulsen.

'Desværre talte ⁦Jakob Ellemann-Jensen usandt igår, da han sagde, at der ikke er lavet en klimaaftale om tung transport. Har han ikke styr på tingene eller lyver han?' spørger klimaminister Dan Jørgensen eksempelvis på Twitter.

Fra skatteminister Jeppe Bruus kommer det her spørgsmål på Twitter:

Der er stor fokus på Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen efter søndagens debat på DR, hvor han krydsede klinger med statsminister Mette Frederiksen og Konservative formand Søren Pape Poulsen.(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der er stor fokus på Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen efter søndagens debat på DR, hvor han krydsede klinger med statsminister Mette Frederiksen og Konservative formand Søren Pape Poulsen.(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

'Stå ved sine beslutninger, siger Jakob Ellemann - flik/flak på tørklæder, hører det til den kategori?'

Og kritikken af Jakob Ellemann-Jensen fortsætter fra uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen og den tidligere transportminister Benny Engelbrecht.

Til gengæld er der ikke nogen ministre, der angreber Søren Pape Poulsen efter søndagens debat.

»Der er ingen tvivl om, at det nu er Jakob Ellemann-Jensen, der ses som Mette Frederiksens største trussel. Det er ham ministrene går efter, mens Søren Pape Poulsen ikke længere ses som en egentlig kandidat til at blive statsminister,« Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator.

Men er det godt eller skift for Jakob Ellemann-Jensen, at han på den måde kommer under angreb af Mette Frederiksens folk?

»Det er absolut positivt for ham, at han nu er den største trussel mod regeringen,« siger Joachim B. Olsen.

Det ses også på meningsmålingerne, at De Konservative er i frit fald, mens Venstre oplever en fremgang.

