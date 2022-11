Lyt til artiklen

De nordatlantiske mandater har sjældent haft så travlt efter et folketingsvalg.

En af dem er det færøske mandat Sjúrdur Skaale fra Socialdemokratiets søsterpart Javnadarflokkurin. Hans mandat er nemlig blevet afgørende for, at Mette Frederiksen (S) kan danne et rent rødt flertal.

Det har stillet Sjúrdur Skaale i en position, hvor der kan stilles klare krav og ønsker til dem, han skal lægge sit afgørende mandat hos.

Og krav og ønsker er der nok af.

Skaale fortæller i et interview med B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, som du kan høre øverst i artiklen, at hans partis ønsker og krav fylder hele tre A4-sider med 15 punkter.

»Ingen gider at sidde som nummer 90 og blive taget for givet, og derfor har vi selvfølgelig nogle krav og ønsker,« siger Sjúrdur Skaale i interviewet.

Det nordatlantiske mandat går dog stille med dørene i forhold til, hvilke punkter der udfylder hans tre sider.

Men lidt vil han røbe.

»Der skal der bygges et fængsel på Færøerne. Det er en dobbeltstraf for mange, at vi nu sender færøske fanger til Danmark. Det har været et ønske længe. Og det er et meget klart krav.«

»Og så er det mit krav, at Danmark ikke skal 'overrule' de færøske myndigheder. Og at beslutninger, der formelt kan træffes i Danmark, fortsat bliver truffet på Færøerne,« siger Sjúrdur Skaale.

Det gælder især beslutninger på det sikkerhedspolitiske område. For eksempel vil han have en form for hensigtserklæring om, at Danmark ikke blander sig i ting som Færøernes fiskeeksport til Rusland med henvisning til, at det er sikkerhedspolitik på grund af krigen i Ukraine.

Derudover siger Skaale, at en bred regering over midten »lyder som en rigtig god ting«. Det er på trods af, at Javnadarflokkurins mandat kan give Mette Frederiksen mulighed for at danne en ren rød regering.

»Jeg har fortalt Mette Frederiksen om mine argumenter for en bred regering,« siger Sjúrdur Skaale.