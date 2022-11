Lyt til artiklen

En halvering i mandater, en formand der går af og kun én enkelt stemme.

Radikale Venstres folketingsvalg 2022 har på ingen måde været et eventyr eller en dans på roser og slet ikke, hvis man kigger på deres stemmeoptælling på Lolland.

Det skriver TV 2 Øst.

For ved valgstedet Signe Stubs Sognegård i Birket på Lolland åbnede partiet kun at få én enkelt stemme ud af de 250 fremmødte.

Og det afspejler meget godt det katastrofevalg, som Radikale Venstre har haft. Partiet er gået fra 16 mandater til syv og er dermed mere end en halvering.

Og som sagt har borgerne på Lolland ikke været glade for Radikale Venstre.

Partiet har kun fået 0,8 procent stemmer fra de stemmeberettigede. Det er det dårligste resultat i hele landet.

»Det er rigtig hårdt at være radikal og se, at vi har haft så svært et valg. Når vi på landsplan har et svært folketingsvalg, så er det klart, at så smitter det af her,« siger Trine Termann, der er foreningsforkvinde for Radikale Venstre på Lolland-Falster.

Det dårlige valg var årsag til, at formand Sofie Carsten Nielsen trak sig. Nu er Martin Lidegaard formand og Samira Nawa næstformand.

