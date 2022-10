Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne røg torsdag ud i et veritabelt stormvejr, da flere medier næsten samtidig skrev, at partiet vil afskaffe folkepensionen.

Historier, som folketingskandidat for Moderaterne Jakob Engel-Schmidt, kalder en skræmmekampagne.

»Det er en fast garanti for alle mennesker, der går på arbejde i Danmark, at Moderaterne ikke kommer til at ændre deres pension,« siger han til B.T.

Men Moderaterne vil gerne diskutere, om fremtidige generationer selv skal spare op til pension, frem for at det er staten, som skal betale.

I deres partiprogram står der, at partiet foreslår, at pensionssystemet skal baseres på egen opsparing, og så skal staten betale opsparingen for borgere, som er uden for arbejdsmarkedet.

»Vi vil gøre pensionssystemet mere holdbart. Vi vil gøre det mere lige. Men det er vigtigt for mig at gentage, at Moderaterne kommer ikke til at pille ved danskernes pension i dag, vores forslag handler om fremtiden,« siger Jakob Engel-Schmidt.

Det mener Moderaterne om pension - Pensionssystemet skal baseres på egen opsparing, så demografiske risici undgås. - Staten skal betale opsparingen for borgere, som er uden for arbejdsmarkedet. - En del af pensionsopsparingen skal øremærkes fremtidige behov for hjemmehjælp og ældrepleje. Kilde: Moderaterne.dk

Så vi taler om at ændre systemet om 50 år?

»Ja præcis. Det er mine ufødte børn, vi taler om.«

I har fået kritik for, at det vil øge uligheden at afskaffe folkepensionen. Kommer jeres forslag til at gøre det?

»Mennesker, der ikke har mulighed for at gå på arbejde, indbetaler staten de her pensionsbidrag for i stedet for, og jeg tror ikke, at de eksperter, der siger at uligheden vil stige, har fået det med.«

Men man kommer vel ikke udenom, at der vil være en forskel på, hvor meget man skal indbetale, hvis man er på arbejdsmarkedet, afhængig af, hvor meget man får i løn?

Altså, at danskere med en lav indkomst vil skulle betale procentvis mere af deres løn end dem med høj indkomst, hvis begge personer skal ende med at have det samme udbetalt, når de skal på pension?

»Ja, det er rigtigt, men i dag er der ikke noget krav om at indbetale til pension. Stiller man et krav om at indbetale til pension, så bliver alle danskere rigere, når de går på pension.«

Synes du, det er en god ide at danskerne skal spare op til pension fremfor, at der udbetales folkepension?

Så det vil mindske uligheden i samfundet?

»Vi mener, at det kan man simpelthen ikke regne på, for vi har jo ikke fremlagt et detaljeret forslag, men sådan helt logisk, hvis nogen sparer tidligere op til pension, end de gør i dag, og det vil vores forslag jo betyde, vil de have en bedre pension, når de trækker sig tilbage. De vil have mere frihed og en bedre økonomi.«

Men der vil vel være forskel på, hvor meget man skal lægge til side af sin løn. Procentvis?

»Prøv og hør, det er der også i dag. At sige, at det øger uligheden er simpelthen forkert. Tværtimod sikrer det alle mennesker, der har et job, en god pension, og mennesker, der ikke har et job, vil staten betale bidrag for, sådan så vi har et socialt velafbalanceret pensionssystem.«

Men det vil vel betyde, at du skal lægge en større procentdel til side, hvis du har en lavere løn?

»Men det kommer an på, hvordan man designer systemet, og det har vi ikke fremlagt nogle tal for endnu. Det her er en måde at starte en diskussion på, og vi er blevet taget til indtægt for alverdens uhyrligheder. Det er simpelthen en skræmmekampagne, når det er værst,« siger Jakob Engel-Schmidt.