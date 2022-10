Lyt til artiklen

I 2019 kunne beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ikke få armene ned af ren begejstring efter et besøg på Hjørring Jobcenter.

Nu er han klar med sparekniven til landets jobcentre som led i regeringens plan om skattelettelser.

»Han er jo i gang med at rippe os. Vi er allerede i gang med at spare, og nu skal vi måske spare endnu mere – endda for en model, vi i Hjørring har været så rost for,« siger Per Møller (K), der er formand for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune.

I Hjørring Kommune har man nemlig investeret 125 millioner over en fireårig periode i en mere helhedsorienteret og forstærket jobindsats – den såkaldte 'Hjørring-model'.

En indsats, der har betydet flere sagsbehandlere og mere fokus på en målrettet indsats for hver enkelt borger.

»Hele ideen om at investere i en forstærket indsats og hjælpe borgere tilbage på arbejdet er jo bare indlysende rigtig,« lød det i 2019 fra Peter Hummelgard til Nordjyske.

Derfor trækker Socialdemokratiets nye skatteudspil i stik modsat retning af, hvad Peter Hummelgaard ellers var så begejstret for, forklarer postdoc og arbejdsmarkedsforsker Rasmus Ravn fra Aalborg Universitet.

»Hvis man ønsker at rulle Hjørring-modellen ud i hele landet, vil det kræve flere ressourcer og ikke besparelser,« siger Rasmus Ravn.

I det nye udspil har regeringen foreslået skattelettelser på fire milliarder kroner om året ved at hæve beskæftigelsesfradraget. Tre ud af de fire milliarder kroner vil man finde ved en reform af jobcentrene.

Peter Hummelgaard Thomsen (S), beskæftigelsesminister. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Peter Hummelgaard Thomsen (S), beskæftigelsesminister. Foto: Thomas Lekfeldt

Rasmus Ravn er også overbevist om, at besparelser på jobcentrene langtfra er vejen at gå for de særlige udsatte grupper – eksempelvis folk på sygedagpenge, folk på kontanthjælp, folk i jobafklaring eller i ressourceforløb.

»Tværtimod vil det bringe dem længere væk fra arbejdsmarkedet, fastholde dem på offentlig forsørgelse og bringe dem tættere på førtidspensionering,« vurderer arbejdsmarkedsforskeren.

Alligevel mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at hans partis forslag om milliardbesparelser hænger fint sammen med hans begejstring for Hjørring-modellen.

»I Hjørring har man valgt at investere ekstra i en indsats, hvor man mandede op, og det giver god mening. Vi lægger op til at bruge færre penge og samtidig trimme lovgivningen, så vi fjerner kommunernes proceskrav,« siger han til B.T.

Hjørring Kommune har selv smidt 125 millioner efter et område, hvor I vil spare. Skal det selv være op til kommunerne at gå den ekstra mil?

»Ja, men det handler ikke om ekstra mil, men det skal være basis.«

Hvordan kan det blive basis, når man ikke tilføjer flere penge til flere at ansætte flere sagsbehandlere?

»Fordi man også fjerner en masse ting, som kommunen er pålagt at gøre. Vi vil gerne sørge for, at alle kommuner er sat fri til at tilrettelægge deres indsats til borgerne. Men jeg erkender, at det ikke bliver nemt.«

Men at overføre Hjørring-modellen til andre kommuner må forblive en drøm, hvis regeringen vil spare, vurderer Rasmus Ravn.

»Enten har ministeren misforstået Hjørring-modellen eller glemt, hvordan den fungerer. Hele grundstenen i Hjørring-modellen er at investere i flere medarbejdere og den aktive indsats. Det er umuligt, medmindre man investerer flere penge i det,« slutter han.

