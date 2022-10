Lyt til artiklen

Sagen om de slettede sms'er har været et af Mette Frederiksens helt store problemer i hendes regeringstid.

Og ifølge statsministeren selv er der stadig ikke noget at komme efter i den sag.

Faktisk har det ifølge statsministeren i en årrække været helt normalt praksis, at statsministre i Danmark har slettet sms'er. Sådan lød det fra statsministeren, da hun sidst i september deltog i 'Det sidste måltid' på Radio 4.

»Der lå jo en anbefaling i Statsministeriet i forhold til, at alle sms'er ikke skal være tilgængelige,« lyder det først fra statsministeren, da hun bliver spurgt til, om hun er ked af at have fået tilnavnet 'Slette-Mette'.

»Man ville faktisk heller kunne finde de tidligere statsministres sms'er, for de er jo blevet slettet alle sammen. Lars Løkkes er slettet, Helle Thorning-Schmidts er blevet slettet, Anders Foghs er slettet, tror jeg. For det er det, der har været fast praksis,« siger Mette Frederiksen i programmet.

Problemet med Mette Frederiksens slette-forklaring er bare, at i hvert fald en del af den ikke kan passe.

For Lars Løkke Rasmussen kunne nemlig under Inger Støjbergs sag i Instruktionskomissionen i 2020 fremvise en række sms'er fra sin tid som statsminister.



Løkke Rasmussen har også tidligere fortalt til B.T., at han aldrig er blevet rådet til at slette sms'er i sin tid i Statsministeriet.

Mette Frederiksen, hvorfor siger du, at alle tidligere statsministre har slettet deres sms'er, når de jo beviseligt ikke kan være rigtigt, det du siger?

»Så vidt jeg husker omkring Lars Løkkes telefon – og det er jo med forbehold – så tror jeg faktisk, at der var sket en fejl, og der var nogle sms'er, der ikke var blevet slettet. Som jeg forstår det, så er udgangspunktet, at man, når statsministeren går ud ad døren, så slettes...«

Men hvem eller hvad er det mere præcis, du forstår det på? Det er jo tidligere kommet frem, at der i hvert fald ikke før din tid har været en vejledning om at slette sms'er?

»Det er, som jeg siger det, som jeg forstår det, så er praksis, at man ligesom renser tidligere telefoner.«

Det er meget bredt, kan du ikke prøve at gøre det lidt mere konkret – på eller hvad forstår du det?

»Nej, altså, jeg svarer, så er det det, jeg svarer.«

