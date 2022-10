Lyt til artiklen

Lars Løkke Rasmussen skal ikke blande sig i, hvem der er formand for Socialdemokratiet.

Sådan lyder meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, hvor regeringen præsenterer et nyt udspil til bedre løn og arbejdsvilkår i Danmark.

»Jeg synes, det er lige friskt nok, at Løkke både vil bestemme, hvem der skal være landets statsminister og formand for Socialdemokratiet,« siger Mette Frederiksen, da B.T.s journalist spurgte ind til det.

Tirsdag kunne B.T. fortælle, at Lars Løkke (M) mener, at det vil være »nemmere« at pege på en socialdemokratisk ledet regering hen over midten, hvis Mette Frederiksen ikke var formand for Socialdemokratiet.

»Den måde, der har været udøvet regeringsledelse de sidste tre et halvt år, er en måde, som jeg ikke bryder mig om,« siger Løkke og forklarer uddybende, at han mener, at statsministeren har ageret magtfuldkomment.

Men det er blot en dårlig undskyldning for tomme løfter, lyder det fra statsministeren.

»Det er en understregning af, at meget af det, som er blevet sagt om en bred regering hen over midten, ikke er blevet ment,« siger Mette Frederiksen.

Spændingerne stiger mellem regeringspartiet og Moderaterne. Løkkes parti står ifølge seneste Voxmeter-måling til at få 11,5 procent af stemmerne og dermed få de afgørende mandater.

Men den seneste udmelding fra Moderaternes formand er et udtryk for, at Lars Løkke Rasmussen vil vælge blåt efter valget, mener Mette Frederiksen.

»Jeg synes, det viser, at Løkke har tænkt sig at gå til de blå i det her valg, og at der bliver fundet en undskyldning for ikke at lave den brede regering, siger hun.

Men hvis du skal vælge, er det så vigtigere for dig at være formand for Socialdemokratiet end at stå i spidsen for en regering hen over midten?

»Mit bedste bud er, at Socialdemokratiet forbeholder sig retten til at bestemme, hvem der skal være formand for Socialdemokratiet. Det er ikke Lars Løkke eller nogen som helst andre.«



Mette Frederiksen slutter af med at fortælle, at Moderaternes politik vil betyde en forringelse af sygeplejerskernes løn.

