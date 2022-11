Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fungerende statsminister Mette Frederiksen inviterer alle partier og de nordatlantiske mandater til Marienborg på fredag.

Hun er udpeget som kongelig undersøger.

Det siger hun til TV 2.

Her vil hun og den fungerende regering lytte til ønsker og prioriteter fra alle sider.

»Det, som vi helt praktisk gør, er, at vi inviterer alle Folketingets partier og selvfølgelig de nordatlantiske mandater til Marienborg fredag. Partierne inviteres i rækkefølge efter størrelse.«

»Det betyder at det bliver en lang arbejdsdag,« siger Mette Frederiksen til TV 2.

Ved folketingsvalget tirsdag fik rød blok 90 mandater og flertal. Men Mette Frederiksen ønsker fortsat at afsøge mulighederne for en bred regering.

Hun bliver spurgt, hvordan det går med ambitionerne om den ønskede regering.

»Det må vi vurdere hen ad vejen. Men på mange måder er valgets tale klar. Vi har brug for en akutplan for det danske sundhedsvæsen, så vi kan få nedbragt ventetiden. Vi har brug for en langtidsplan for velfærden, og der skal arbejdes videre med den grønne omstilling,« siger hun.

Opdateres...

Lyt til B.T.s poltiske podcast 'Slottet & Sumpen' her: