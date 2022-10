Lyt til artiklen

To enslydende opslag på Facebook efter plejehjemsdokumentar er en pinlig affære.

Sådan lyder dommen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter at have læst statsminister Mette Frederiksens (S) opslag fra henholdsvis 20. oktober 2022 og 13 juli 2020.

Det er TV 2, der står bag dokumentaren 'Opråb fra plejehjemmet' og som første gang opdagede, at statsministeren genbrugte flere vendinger og sætninger.

»Jeg vil gerne dele mine tanker med jer,« indleder Mette Frederiksen sit opslag fra i torsdags.

Men det er ikke nyt. For to år siden skrev hun et lignende Facebook-opslag efter TV 2 dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' kunne afsløre alvorlige svigt i ældreplejen.

Statsministeren kalder begge dokumentarer for »hjerteskærende« og understreger, at alle ældre skal leve et liv med »valgfrihed, omsorg og respekt.«

Derudover placerer Mette Frederiksen i begge opslag et ansvar hos ledelsen for at finde de rette »til at passe på vores ældre.«

Men at genbruge de samme formuleringer klinger hult, vurderer Joachim B. Olsen.

På billedet kan du se, hvilke formuleringer Mette Frederiksen genbruger i de to Facebook-opslag. Vis mere På billedet kan du se, hvilke formuleringer Mette Frederiksen genbruger i de to Facebook-opslag.

»Mette Frederiksen har nogle klassiske vendinger, hun trækker på, når debatten falder på ældreområdet. Men det efterlader vælgerne med en følelse af, at regeringen ikke har gjort nok for ældreområdet siden, de kom til magten,« siger han og fortsætter:

»Det lugter af, at man kender problemet, men ikke har løsningen.«

