Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mette Frederiksen er netop dukket op på Christiansborg og hun skal tale foran de fremmødte socialdemokrater.

Socialdemokratiet står til en fremgang med omkring to mandater og dermed er rød blok fortsat størst, men Mette Frederiksen går fortsat efter en bred regering. Hun krammer sig vej op til scenen, mens hun har tårer i øjnene. Følg med i talen her.

»Kære Danmark. Jeg er så umådelig gad og stolt. Socialdemokratiet har fået det bedste valg i mere end 20 år,« når hun at sige inden bliver afbrudt af de fremmødte socialdemokrater.

»Vi er et parti for hele Danmark. Vi er et parti for jer der bor på landet, jer der bor i de større provinsbyer og jer i storbyerne. Faktisk er vi det eneste folkeparti i Danmark,« siger hun og sender en stikpille til Konservative og DF.

»At være det, det forpligter. Det ansvar vil vi gøre alt for at leve op til. Tusind, tusind tak for jeres tillid. Valgkampen er slut og nu skal jeg også sige noget til dem, som ikke er her i salen. Valgkampen er slut og nu venter virkeligheden. Uanset regering, så står opgaverne i kø.«

Herefter nævner hun sundhed og velfærd, som emner. Herefter psykiatrien, og at der skal tages fat i velfærdssamfundet.

»Vi har brug for alle partier på Christiansborg.«

Hun henviser til, at der blandt andet skal gøres mere for dem, der har mindst og dermed en hjælp til inflationen og arbejdsløsheden. Herefter er det også klimaet, som hun vil gøre noget for, siger hun.

»I de sidste tre år har vi opnået fremskridt så store, at de færreste troede på det.«

Mette Frederiksen sender en tak til, alle de røde partier, som følge af deres ambitioner for klimaet. Herefter siger hun, at valget har vist, at der fortsat er flertal for en stram udlændingepolitik.

Mette Frederiksen siger, at hun skal til Dronningen i morgen, da regeringen trækker sig. Hos Dronningen vil hun undersøge mulighederne for en bred regering over midten, hvor det også gælder et samarbejde med Moderaterne og Lars Løkke.