Statsminister Mette Frederiksen nægtede at svare på, om hun er vidende om, hvem hendes fødevareminister, Rasmus Prehn, spiste frokost med, da han skrev et falsk navn på et bilag fra en restaurant og fik pengene refunderet af sit ministerium.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, stillede spørgsmål til sagen, da han søndag morgen interviewede statsminister Mette Frederiksen til en spinningtime i Herlev.

»Hvorfor har du ikke fyret Rasmus Prehn,« spurgte Joachim B. Olsen med baggrund i, at fødevareministeren har indgivet et falsk bilag om en middag med en journalist, som han aldrig har spist med.



Mette Frederiksen afviste at ville fyre ministeren med henvisning til, at hun stoler på Rasmus Prehns forklaring om, at der var tale om en 'tanketorsk' og den forklaring, han har i øvrigt har givet til Folketinget.

Til Folketinget har Rasmus Prehn fortalt, at det var en tanketorsk, at han kom til at skrive journalisten Søren Wormslev på bilaget, selv om de ikke har spist sammen.

Prehn han siden nægtet at svare på, hvem det så var, han spiste sammen med på restauranten.

Joachim B. Olsen forsøgte at afæske statsministeren svar på, om hun har spurgt Rasmus Prehn, hvem han spiste frokost med, når det ikke var journalisten Søren Wormslev.

Heller ikke det ville hun svare på.

»Det får jeg jo noget røg for, også i din avis,« sagde Mette Frederiksen og tilføjede, at det aldrig er noget, hun vil gå ind i.

I det hele taget svarede Mette Frederiksen undvigende på en række af Joachim B. Olsens spørgsmål.

Du har sagt, at Pape vil fyre 40.000 offentligt ansatte i en live tv-debat. Men det passer ikke. Der behøver slet ikke være tale om fyringer – det kan være naturlig afgang over flere år – stillinger der ikke bliver genbesat. Det er en meget vigtig forskel, hvis man er offentligt ansat – om der kommer decideret fyringsrunder eller ej.

I har endnu ikke klart anerkendt, at du sagde noget forkert. Så du får lige en sidste chance: Var det forkert at kalde det fyringer,'spurgte Joachim B. Olsen.

Heller ikke det ønskede Mette Frederiksen at svare klart på.

Hun henholdt sig til, at det vil være 'svært at forestille sig', at der ikke vil ske fyringer, hvis medarbejderstaben i den offentlige sektor skal reduceres med så stort et antal medarbejdere.

