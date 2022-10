Lyt til artiklen

Mens statsminister Mette Frederiksen vinder terræn i meningsmålingerne og bryder ud i sang om at male byen rød, kæmper Søren Pape med at holde stand i modvinden.

For skandaløse afsløringer om Søren Pape Poulsen eksmand og nogle sprogbøffer om alt fra 'indianere' i hjemmeplejen til Grønland som 'Afrika på is' har slået en flig af hans popularitet i meningsmålingerne.

Episoder, som Mette Frederiksen har nægtet at kommentere i pressen, når hun er blevet spurgt ind til det.

Og det er der en helt særlig grund til, mener B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Der er en regel i politik, der lyder: Når din modstander klokker i det, så er der ingen grund til at rokke med båden,« siger han.

At undlade at kommentere på sine modstanderes skandaler er »et velkendt trick« fortæller Joachim B. Olsen.

»Det er det klogeste man kan gøre. Hvis modstanderen er ved at lave fejl, må du endelig ikke forstyrre dem, siger han.

Og at blande sig udenom kan faktisk blive en fordel for Mette Frederiksen, der lørdag har været på charmeoffensiv i Jylland.

»Nogle vil tænke, at Søren Pape er gået fra at være den gode dreng i klassen til den mere uartige. Det er bare et dårligt tidspunkt at komme i modvind, fordi der er kun få uger til valget,« forklarer Joachim B. Olsen.

