Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Kan Inger, kan Inger, kan Inger drikke shots’.

Sådan lød det, da Inger Støjberg torsdag aften besøgte værtshuset Den Nordjyske Ambassade i Jomfru Ane Gade.

Danmarksdemokraternes partileder havde nemlig taget turen til Aalborg fra København for at gå i gang med den helt store kampagne for sit nye parti – og B.T. var med, da Inger Støjberg mødte de feststemte unge mennesker i Gaden.

Det første møde med de nordjyske vælgere gik da bestemt heller ikke stille for sig. Efter utallige selfies i de nordjyske gader fandt hun nemlig sin vej til værtshuset, hvor hun altså – blandt andet – blev budt på shots.

Men kan Inger Støjberg så drikke shots?

Svaret er ja – til stor jubel for de glade bargæster.

Festlighederne sluttede dog ikke her. Efterfølgende gav Inger Støjberg sig nemlig i kast med det velkendte barspil 'slå søm i.'

B.T. er ligeledes med, når Inger Støjberg tidligt fredag begynder sin tur rundt i de nordjyske byer.

Læs alt om folketingsvalget her.