Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne fik et fantastisk valg, men alligevel ser det ikke ud til, at den forhenværende statsminister får den indflydelse, han ønsker, da rød blok til allersidst sikrede sig et flertal.

Alligevel kan Løkke-familien dog glæde sig lidt i dag.

For Lars Løkkes søn Bergur har nemlig scoret sig en politisk post – dog ikke i Folketinget.

Han overtager nemlig Søren Gades plads i Europa-Parlamentet.

Det bekræfter han selv på Twitter.

»Jeg tilslutter mig den dygtige gruppe af Venstre-folk, der hver dag arbejder for et liberalt aftryk på EU,« skriver han.

Venstre hentede Søren Gade 'hjem' til folketingsvalget, og det var en god idé, for han levede op til sit ry som en sand stemmesluger.

17.998 vælgere har således stemt personligt på Søren Gade i Vestjyllands Storkreds.

Dermed fik han også flere stemmer end Søren Pape, som 'kun' fik 15.767 personlige stemmer.

32-årige Bergur Løkke Rasmussen var med i regionsrådet for Region Hovedstaden fra 2013 til 2017.