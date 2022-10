Lyt til artiklen

Lars Løkke Rasmussen kommer nu med en stikpille til sit tidligere parti Venstre, hvor han som bekendt var formand fra 2009 til 2019.

Det sker, da B.T.s reporter konfronterer Lars Løkke Rasmussen med, at Jeppe Søe, der er en anden af Moderaternes stiftere, er lodret uenig med ham om hårdere straffe.

Hvis man spørger ind til lovpakken Ghettoplanen fra 2018, mener Lars Løkke nemlig, at 'tænkningen er god'.

Lovpakken gjorde det muligt at skærpe straffe for kriminalitet begået i udsatte områder.

Men Jeppe Søe har det lige modsat og siger, at straffen skal være den samme, uanset hvor man har begået en forbrydelse, skriver Frihedsbrevet.

Lars Løkke, hvad siger du til, at en anden af Moderaternes stiftere, Jeppe Søe, er uenig med dig om hårdere straffe?

»Selvfølgelig vil der være nuancer, det er der i alle partier, og de vil nok være lidt større i det her parti, da det er nyt parti, som er vokset op nedefra uden fortid.«

Men du ved jo fra din tid i Venstre, at uenigheder godt kan give nogen udfordringer. Er det her ikke en udfordring for Moderaterne?

»Det ved jeg alt om,« siger Lars Løkke Rasmussen og sender så en stikpille til Venstre:

»Derfor håndterer vi det helt anderledes nu. Vi er bygget op med samtaler og dialog.«

Så det er altså ikke en Lars Løkke Rasmussen, der tøver med at komme med sin mening, efter Moderaterne i den seneste meningsmåling fra Voxmeter står til 9,2 procent af stemmerne, hvilket vil give dem 17 mandater i Folketinget.

