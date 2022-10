Lyt til artiklen

Selvom et næsten samlet kommentariat har udråbt Lars Løkke til både kongemager og eventuel statsministerkandidat, har han ikke deltaget i nogen af statsministerduellerne.

Han fortæller til B.T., at han glædeligt ville stille op til duel med hvem som helst. Der er dog én især, han gerne så sig selv i ringen med.

»Det kunne være fedt at have en duel med Mette Frederiksen. Jeg ved da også, at det er der flere aviser, der har lagt billet ind på.

»Jeg tror, at jeg sidder på en af dem her,« siger partiformanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen.

Men hvis vælgerne går og sukker efter en livlig debat mellem statsministeren og Løkke, kommer de altså til at gå skuffede til valgurnerne.

Ifølge Lars Løkke har hun nemlig sagt klart nej til en duel.

»Men det vil hun ikke. Så det kan ikke rigtigt lade sig gøre,« siger han.

Tirsdag 25. oktober skabte Lars Løkke røre i den politiske andedam ved at sige, at det helt klart ville være nemmere efter valget, hvis ikke Mette Frederiksen var formand for Socialdemokratiet.

Ville det være nemmere for dig at pege på en socialdemokratisk ledet midterregering, hvis Socialdemokratiet havde en anden formand?

»Det er helt åbenlyst,« siger Lars Løkke Rasmussen og forsætter:

»Men jeg har jo også respekt for, at det er ikke er mig, der bestemmer, hvem der skal være Socialdemokratiets formand. Men det er da helt åbenlyst, fordi Mette Frederiksen et eller andet sted personificerer nogle ting,« siger Lars Løkke.

»Jeg får det spørgsmål mange steder på gaden. Folk kommer og siger, at det er en god idé med en bred regering og gerne med Socialdemokratiet. Men ikke hende der Mette Frederiksen. Altså, det får jeg,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

Moderaterne blev af analyseinstituttet Voxmeter målt til 11,2 procent af stemmerne, hvilket svarer til 21 mandater.

B.T. har rettet henvendelse til Socialdemokratiets pressetjeneste for at høre, om Mette Frederiksen har takket nej til duel. Samtidig har vi hørt, om statsministeren ville være frisk på en debat mellem hende og Løkke snarest i B.T.-regi.

I et skriftligt svar fra pressetjenesten bliver Peter Hummelgaard citeret for følgende:

»Det er sjovt, så optaget Løkke er blevet i nogen frem for noget. Mette Frederiksen har gennem valgkampen stillet op i partileder- og statsministerkandidatdebatter.«

»Mig bekendt har Lars Løkke ikke meldt sig som statsminister, men hvis han gør det, så kigger vi selvfølgelig på en mulig statsministerkandidatduel,« lyder det.