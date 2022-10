Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kommer nu med et hårdt angreb på både Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen.

Han siger direkte at begge to har en »forvrøvlet tilgang til politik«.

Årsagen til den udmelding er en reaktion på, at både Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen i går sagde, at en stemme på Lars Løkke Rasmussen er en stemme på Mette Frederiksen.

»Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. En stemme på Moderaterne er en stemme på Moderaterne. En stemme på mig er en stemme på mig,« siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

»Jeg kunne lige så godt sige, at en stemme på Jakob Ellemann-Jensen er en stemme på Morten Messerschmidt eller Pernille Vermund eller Inger Støjberg. Eller en stemme på, at hjemmehjælpen ikke må have tørklæde på eller noget andet. Det er en forvrøvlet tilgang til politik.«

Grunden til ordene fra de to partiformænd for henholdsvis Venstre og De Konservative kommer, efter Lars Løkke Rasmussen i interview med Zetland har sagt, at en regering hen over midten må være med Socialdemokratiet i regeringen.

»En stemme på Moderaterne kan lige så godt være en stemme på Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen.. Vi har ikke peget på nogen statsminister, og hvis Jakob Ellemann eller Søren Pape kan se sig selv hen over midten, så kan jeg sagtens se dem som statsministre,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Men du siger, det er forvrøvlet kritik. Hvorfor har du så sagt, at du vil danne en regering hen over midten med Socialdemokratiet?

»Hvis det er regering hen over midten, så er der nødt til at være partier på begge sider af midten. Og det første parti, jeg ser på den ene side af midten, er Socialdemokratiet, og de første patier jeg ser på den anden side af midten, er partier som Venstre og Konservative,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Den senste meningsmåling viser da også, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne fortsætter med at storme frem.

Helt konkret er partiet oppe på 9,8 procent af vælgerne i en meningsmåling, DR har fået lavet.

Mere og mere tyder da også på, at Lars Løkkes parti bliver afgørende for, hvem der sidder på regeringsposterne efter valget.

Hverken rød eller blå blok kan i den nyeste meningsmåling samle et flertal på 90 mandater i Folketinget.

Tag B.T.s daglige quiz og deltag i lodtrækning om 5.000 kroner – Hvor meget ved du om valget?