Socialdemokratiets Lars Aslan er ikke blevet genvalgt til Folketinget.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

»Stemmerne i København er nu blevet talt op, og jeg er ikke blevet genvalgt,« indleder han.

»Det er jeg selvfølgelig skuffet over, men ved også, at det er en del af spillet, at det kan ske på et tidspunkt.«

Han understreger samtidig, at efter at have været i politik siden 2005, at det er sundt at prøve noget andet. Hvad fremtiden bringer, ved han dog ikke.

»Men som en god ven sagde til mig: Husk at de fleste mennesker ikke sidder i Folketinget, og det går jo meget godt.«

Han afslutter opslaget med at takke dem, der har stemt på ham og kommer med en sidste opfordring.

»Husk at passe godt på de politikere vi har på Christiansborg. De er langt bedre end deres rygte, og knokler virkelig hver eneste dag for det, de tror på.«