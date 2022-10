Lyt til artiklen

Undskyldningen lyder, at det bare er en joke. Man skal ikke tage det for seriøst.

For når spidskandidat for Liberal Alliance i Nordsjællands kreds Steffen W. Frølund laver en TikTok-video, hvor han køber en stemme for en 20er, skal man se det med et glimt i øjet, forklarer han over for B.T.

Du kan se den omtalte video øverst i artiklen.

Men hvis man spørger valgforsker og professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen, som har set den pågældende video, så er sagen en helt anden.

Det er nemlig ulovligt at sælge sin stemme ifølge straffelovens paragraf 117, stk. 5, og det kan give helt op til to års fængsel til både køber og sælger.

»Jeg ved godt, at det er med et glimt i øjet, og jeg ved godt, at han skriver i kommentaren nedenunder, at man ikke får en 20er, når man stemmer på ham. Men i det hele taget at gå ind i det her spil med måske/måske ikke, det skal man lade være med,« siger Kasper Møller Hansen og uddyber:

»Man piller ved det fundamentale i demokratiet om, at vi skal stemme uden nogen former for pres, og man må ikke købe en stemme. Det er ulovligt, og man skal lade være med at gøre det.«

Også selvom det bare er for en 20er?

»Beløbet er underordnet.«

Kunne man ikke sige det samme om de politikere, der deler chokoladebarer ud. Køber de ikke også stemmer?

»Det har man i hvert fald vurderet er en del af valgkampen. Det er lige så snart, at der kommer kontanter, at vi har problemer,« lyder den klare besked.

Steffen W. Frølund giver dog ikke meget for Kasper Møller Hansens udlægning af sagen.

Er der andre, du har sendt en 20er til?

»Nej, det har jeg ikke. Det er en fuldstændig enlig svale.«

Jeg har nemlig snakket med Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor på Københavns Universitet. Han siger, at det er direkte ulovligt. Det kan simpelthen give op til to års fængsel til både køber og sælger. Hvad tænker du om det?

»Jeg tænker, at der er ikke nogen, der har købt og solgt en stemme her overhovedet. Det er en TikTok-vittighed om en is, som vi har taget frem, og så bliver det selvfølgelig brugt i en valgkamp for at kunne føre noget liberal politik frem.«

Det gør ikke så meget for Kasper Møller Hansen i hvert fald, som tager det meget alvorligt. Hvad tænker du om, at han siger, at det er decideret ulovligt, og at det er noget, man skal holde sig væk fra?

»Jeg tror hverken, han har forstået joken eller det, der så er sket,« siger spidskandidaten fra Liberal Alliance i interviewet med B.T., som du kan høre i sin helhed i toppen af artiklen.

Det er svært at måle på humor, men professor Kasper Møller Hansen forklarer over for B.T., at han udmærket forstår, at videoen er lavet i sjov.

»Det er fint nok at prøve at være sjov. Han har glimt i øjet og skriver nedenunder, at det gør man ikke. Men det er noget dumt noget at lave sjov med, for man gør sådan set en ulovlighed,« siger han og påpeger, at myndighederne nok er nødt til at tage affære, hvis det bliver anmeldt.

Steffen W. Frølund ryster dog ikke det mindste på hånden, selvom han har sendt 20 kroner til en person, der sagde, at han ville stemme på spidskandidaten, hvis han sendte pengene.

Du er ikke bange for, at der er nogen, der anmelder, og at der bliver rejst en sag på det?

»Ej, det er jeg virkelig ikke bange for. Hvis der er nogen, der har problemer med det, er det, fordi de ikke har forstået, hvad der er foregået. Alle de, der har forstået det, kan grine lidt ad dem, der har tænkt det forkerte.«