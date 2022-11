Lyt til artiklen

Konservatives valgfest var ikke en af dem, man fortryder ikke at have været med til.

Allerede før valgdagen blev meningsmålingerne værre og værre, og da der begyndte at komme exitpolls tirsdag aften, blev det nærmest endnu værre.

De endte med 10 mandater.

En skarp kontrast til valget i 2019, hvor luften i festlokalet var tyk af eufori, da partiet blev fordoblet fra 6 til 12 mandater For ikke at nævne Søren Pape Poulsens, formand for Konservative, håb om at blive statsminister.

Til trods for det, så var de konservative medlemmer stadig håbefulde aftenen igennem, og Søren Pape Poulsen satte en fed streg under, at tilbagegangen ikke betød et farvel til ham.

