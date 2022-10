Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Glem det, Søren Pape Poulsen, Jakob Ellemann-Jensen og Co.

Det er gameover for et blåt flertal efter valget 1. november.

Sådan lyder det lørdag fra de to politiske kommentatorer Henrik Qvortrup og Noa Redington

Og B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, er sådan set enig.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Der er ikke nogen tvivl om, at der ikke kommer noget blåt flertal. Blå blok er død,« siger han og slår fast, at det er Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen, der kommer til at svinge taktstokken, når der skal dannes regering.

Joachim B. Olsen vil dog ikke udelukke muligheden for, at der kan dannes et borgerligt flertal, hvis det lykkes Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne at blive enige med de blå partier om at danne en regering.

De fleste meningsmålinger peger da også på, at både blå og rød blok er afhængige af Moderaterne for at danne regering.

Den senste meningsmåling fra DR viser, at Moderaterne fortsætter med at storme frem. Helt konkret er partiet oppe på 9,8 procent af vælgerne.

Lars Løkke Rasmussen under pressemødet, hvor Moderaterne præsenterer deres sundhedsudspil på Christiansborg, fredag den 14. oktober 2022. Partiet vil præsentere en "redningsplan" for sundhedsvæsenet.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Lars Løkke Rasmussen under pressemødet, hvor Moderaterne præsenterer deres sundhedsudspil på Christiansborg, fredag den 14. oktober 2022. Partiet vil præsentere en "redningsplan" for sundhedsvæsenet.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Og hverken rød eller blå blok kan i den nyeste meningsmåling samle et flertal på 90 mandater i Folketinget, så begge fløje er afhængige af Løkkes parti.

»Det bliver et kaos med Lars Løkkes parti. Det er svært at se, hvordan han skal blive enige med Pernille Vermunds Nye Borgerlige og Inger Støjbergs parti om et blåt flertal, og i rød blok bliver også meget svært at se flertal sammen med SF og Enhedslisten,« siger han.

Senest har B.T. fortalt, hvordan Lars Løkke direkte mener, at både Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen begge to har en »forvrøvlet tilgang til politik«

Tag B.T.s daglige quiz og deltag i lodtrækning om 5.000 kroner – Hvor meget ved du om valget?