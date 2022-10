Lyt til artiklen

Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne er én kandidat fattigere, fordi Thor Laage-Petersen Poulsen trækker sig.

Det skriver Frihedsbrevet.

Kandidaten trækker sig efter mediet har konfronteret ham med hans fortid i organisationen Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD).

»Jeg har ikke haft oplyst partiet om, at jeg tidligere har været associeret med den pågældende forening for mange år tilbage. Jeg deler ikke de holdninger, der er i foreningen. Derfor forlod jeg også gruppen for år tilbage. Men jeg ønsker ikke at skade partiets valgkamp, og derfor trækker jeg mig,« skriver han til Frihedsbrevet.

Organisationen, som Thor Poulsen mener kan skade partiets valgkamp, har flere gange skabt furore.

I SIADs politiske program står blandt andet, at der skal oprettes bevogtede ø-lejre for de, der ikke følger dansk 'sæd og skik'.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i en rapport kategoriseret SIAD som en højrenational organisation.

I 2009 måtte Stop Islamiseringen af Danmark smide et centralt dansk medlem ud, fordi han havde skrevet, at han ville nakkeskyde socialister og smide dem i havet.



'Jeg hader ikke muslimerne. De gør bare, hvad de er programmerede til. Næ, det er socialisterne, jeg gerne ville trække ud til landets kyster, nakkeskyde og derefter smide i havet,' skrev det daværende medlem Henrik Gøtke.