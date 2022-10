Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Valgkampen er officielt skudt i gang, og onsdag aften tordnede partilederne sammen til partilederdebat på Christiansborg.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, agerer dommer og uddeler stjerner til de 14 deltagere.

Flere havner i en sand stjerneregn, men særligt én bliver slagtet og får bundkarakter:

Mette Frederiksen, Socialdemokratiet

»I hendes 10 sekunders indledning kiggede hun i kameraet og talte direkte til danskerne. Det var stærkt.«

Derfor indkasserer hun også fem stjerner, men hun fik ordet overraskende lidt her til aften, lyder det fra Joachim B. Olsen.

»Men når hun fik ordet, så klarede hun det godt.«

Partiformand for Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Partiformand for Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Mai Villadsen, Enhedslisten

»Hun brændte ganske enkelt langt mere igennem.«

Joachim B. Olsen var meget positivt overrasket over Mai Villadsen og fremhæver, at hun gjorde det bedre i dag end i går.

»Hendes angreb på Inger Støjberg i debatten om landbrug var noget af det mest underholdende denne aften.«

Politisk leder for Enhedslisten, Mai Villadsen (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Politisk leder for Enhedslisten, Mai Villadsen (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Jakob Ellemann-Jensen, Venstre

»Ellemann leverer den ene stabile præstation efter den anden.«

Han er godt inde i stoffet, men alligevel savner Joachim B. Olsen en gennemslagskraft i indholdet.

»Han får ikke leveret nogle politiske budskaber, som man rigtig kan huske.«

Jakob Ellemann-Jensen (V) (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Søren Pape Poulsen, Konservative

Joachim B. Olsen mener, at Søren Pape ikke har meget at byde ind med, når snakken handler om økonomi.

»Som statsministerkandidat skal du altså have noget substantielt at byde ind med på alle emner.«

Han er derfor også den af statsministerkandidaterne, der scorer lavest karakterer.

Formand for Konservative, Søren Pape Poulsen Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Formand for Konservative, Søren Pape Poulsen Foto: Ida Marie Odgaard

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre

»Sofie Carsten Nielsen er altså ikke den mest sprudlende debattør.«

Alligevel klarede hun debatten i aften bedre end i går, lyder det fra Joachim B. Olsen.

»Det var bare mere energi.«

Partiformand for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Partiformand for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen. Foto: Martin Sylvest

Marianne Karlsmose, Kristendemokraterne

En klart bedre præstation end i går, men det er stadig ret kedeligt, lyder dommen fra Joachim B. Olsen

»Men, men, men … hvorfor er der brug for Kristendemokraterne i dansk politik? Det fik vi ikke svar på.«

Konstitueret formand i Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose, (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Konstitueret formand i Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose, (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Pernille Vermund, Nye Borgerlige

Vermund er i konkurrence med Messerschmidt og Støjberg – og i dag taber hun, mener Joachim B. Olsen.

»Hun var klart den svageste af de to andre. Vi har ligesom hørt det før.«

Alligevel en jævn god præstation fra Vermund her til aften, siger han.

Pernille Vermund (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Pernille Vermund (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Alex Vanopslagh, Liberal Alliance

»Vanopslagh gjorde det godt, uden at der var helt store mindeværdige øjeblikke.«

Modsat var der heller ingen fejl, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Alex Vanopslagh (LA) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Alex Vanopslagh (LA) Foto: Ida Marie Odgaard

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti

»Messerschmidt kæmper virkelig for sit parti, og han laver ingen fejl.«

Ifølge Joachim B. Olsen er der dog én ting, der blev for meget.

»Hans angreb på Støjberg for at have ansvar for flygtningestrømmen i 2015 var lige desperat nok.«

Folketingets åbning Morten Messerschmidt. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Folketingets åbning Morten Messerschmidt. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Franciska Rosenkilde, Alternativet

»Hun fik ikke ordet mange gange, og det har hun også selv ansvaret for.«

Ifølge Joachim B. Olsen skal man kunne tage ordet, når man er på det niveau.

Franciska Rosenkilde Alternativet (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Franciska Rosenkilde Alternativet (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti

Joachim B. Olsen mener, at Pia Olsen Dyhr overraskede her til aften ved ikke at lægge ord i munden på sine politiske modstandere.

»I aften talte hun mest om sin egen politik og leverede en rigtig god præstation. Bravo«

Pia Olsen Dyhr (SF) (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Pia Olsen Dyhr (SF) (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne

»Når Løkke er god, så er han bare bedst. Sådan var det her til aften.«

Lars Løkke bliver debattens absolutte topscorer og kan bryste sig af seks stjerner fra Joachim B. Olsen.

Og det er især i debatten om sundhedsvæsenet, at Løkke skinner igennem.

»Det er et område, han er virkelig godt inde i, og hans viden gør de andre til skamme.«

Moderaternes Lars Løkke Rasmussen (M) (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Moderaternes Lars Løkke Rasmussen (M) (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne

»En stilsikker præstation fra Inger Støjberg.«

Alligevel er Joachim B. Olsen ikke helt overbevist.

»Der er dog ikke de helt store debatperler.«

Inger Støjberg. (Photo: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Inger Støjberg. (Photo: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Sikandar Siddique, Frie Grønne

»Hans politik er helt på månen. Det er for useriøst.«

Han får absolut dumpekarakter for en politik, der ifølge Joachim B. Olsen ville få vores civilisation til at bryde sammen.

»Sikanders politik lyder, som den er udviklet af en flok skæve gymnasieelever fra Det Frie Gymnasium på Nørrebro.«