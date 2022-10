Lyt til artiklen

Søndag aften mødtes de tre statsministerkandidater til anden runde i bokseringen, hvor de sloges om danskernes stemmer i bedste sendetid.

En debat, hvor marginaler skilte dem ad.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen agerer dommer over aftenens debat, og han lægger ikke fingrene imellem.

Joachim B. Olsen giver kandidaterne stjerner på en skala fra nul til seks, og de kommer her:

Jakob Ellemann-Jensen, Venstre

Jakob Ellemann-Jensen sætter hårdt ind fra begyndelsen med et stærkt angreb på statsministeren om mink og FE-sagen, forklarer Joachim B. Olsen.

»Ellemann vinder over Mette Frederiksen i debatten om at sælge Ørsted. Han står fint på mål for Venstres plan for landbruget og spiller konstant bolden tilbage på Mettes banehalvdel.«

Ifølge Joachim B. Olsen er det tydeligt, at Jakob Ellemann-Jensen har læst på lektien og vinder en debat, som han førhen ikke har været stærk i – nemlig landbrug.

I debatten mod Søren Pape formår han at tage førertrøjen, og derfor bliver han også aftenens vinder.

»Han er rolig, velforberedt på angreb og står ikke og leder ikke efter formuleringer. Ellemann svarer faktisk på de spørgsmål, han bliver stillet – så kan man være uenig eller ej med indholdet af svarene.«

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Mette Frederiksen, Socialdemokratiet

»Hun er god til at blive i den fortælling om en regering hen over midten, hun skød valgkampen i gang med.«

Ifølge Joachim B. Olsen er det en forsvarsberedt Mette Frederiksen, der først møder Søren Pape Poulsen i direkte debat om krisehåndtering og økonomi.

»Mette Frederiksen var god til at tage brodden af Papes angreb på hende. Hun fremstår velforberedt og skarp i sine argumenter.«

Alligevel savner Joachim B. Olsen, at Mette Frederiksen sætter nogle flere hårde angreb ind på Jakob Ellemann-Jensen – eksempelvis i forhold til landbrug.

»Hendes angreb var for forudsigelige, og Ellemann var velforberedt på dem. Her taber hun klart terræn.«

Mette Frederiksen og Søren Pape er i tæt kapløb om andenpladsen. Men fordi hun vinder i debatten over Søren Pape, bliver det hende, der løber med titlen og de fem ud af seks stjerner.

Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Søren Pape Poulsen, Konservative

Skuldrene er kommet ned, og attituden er mere rolig end i sidste debat, vurderer Joachim B. Olsen.

»Her til aften fremstår Søren Pape mere afslappet, og det klæder ham virkelig.«

Joachim B. Olsen forklarer, at Pape undgår de hårdeste angreb fra statsministeren i skattediskussionen.

»Han var meget ligeværdig med Mette Frederiksen i debatten.«

Men da de to blå kamphaner står ansigt til ansigt falder Søren Pape igennem.

»Han formår ikke at have den samme rytme i hans argumentation, som Jakob Ellemann gør. Venstreformanden er simpelthen bare mere velforberedt.«

Søren Pape taber begge debatter, og bliver dermed aftenens taber.

Formand for De Konservative Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formand for De Konservative Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

