Torsdag aften stod syv partiledere og justitsministeren ansigt til ansigt med en sal fuld af spørgelystne borgere i Nordjylland.

Emnerne spændte bredt fra velfærd til klima, og det var ikke alt, som politikerne fik lov til at svare på – men det, de gjorde, holdt B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen nøje øje med.

Her udlægger han – ved hjælp af stjerner og en række eksempler fra deltagernes svar i debatten – hvem der klarede sig godt, og hvem der skal spænde ballerne sammen før valget i næste uge.

Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet

Justitsministeren understregede at der, på trods af udfordringer, også er mange ting, der fungerer i ældreplejen, og han bragte sin egen mor på banen, da han fortalte, at hun selv har arbejdet i sektoren. I den forbindelse nævnte han, hvordan hun altid fortalte, at vinduet blev åbnet, når en beboer dør, så sjælen kan hjælpes på vej.

»Det er meget effektfuldt, men han svarede ikke på spørgsmålet om, hvordan vi får mere arbejdskraft.«

Justitsministeren var derimod god, da snakken faldt på klimadebatten.

»Han sagde, at han blev overbevist af Enhedslisten, Alternativet, SF om, at vi skulle have ambition om reducere CO₂-udslippet med 70 procent. Det virker godt. Det virker overskudsagtigt, at man kan italesætte, at man er blevet klogere. Han koger løsningen ned til, at løsningen er en CO₂-afgift på landbruget, og han er ærlig om, at det kommer til at gøre ondt på noget. Det er befriende,« siger Joachim B. Olsen.

Mattias Tesfaye fik lov til at vikariere for Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mattias Tesfaye fik lov til at vikariere for Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Jakob Ellemann-Jensen, Venstre

Han blev spurgt til, om vi skal skrue vores forventninger til den offentlige service ned. Og det slap han godt fra, hvis man spørger Joachim B. Olsen.

»Han har en fortælling, der er svær, om, at vi skal have flere private aktører ind i det offentlige. Jeg tror, der er en grundskepsis mod dette i store dele af befolkningen, men han får forklaret det på en måde, hvor han er dygtig til at berolige folk. Han får holdt fast i, at alle skal have adgang og hjælp, og vi skal have et samfund, hvor vi vil hinanden det godt.«

»I stedet for at tale om konkurrence mellem virksomheder, får han sat borgeren i centrum – det er det, der er målet med at få flere aktører ind i det offentlige.«

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Søren Pape Poulsen, Konservative

»Han var fuldstændig usynlig.«

»Det er som om, at han kun har et svar på stort set alle spørgsmål, og det er hans økonomiske plan, der ifølge ham selv vil skaffe 55.000 fuldtidshænder i 2030. Det er jo ikke, fordi det ikke er et konkret svar på mangel på arbejdskraft, men det lidt tørt, og paletten mangler farver, når det handler om andre emner.«

Søren Pape Poulsen, formand for Konservative. Foto: Emil Helms Vis mere Søren Pape Poulsen, formand for Konservative. Foto: Emil Helms

Mai Villadsen, Enhedslisten

Hun blev spurgt, hvad vi ikke skal lave i fremtiden for at hjælpe den grønne omstilling på vej, og her lød svaret motorvejsprojekter.

»Det høstede hun mange klapsalver på, men veje er jo ikke en varig udgift. Når den er bygget, er den bygget, og så er man videre til noget andet. Så det er ikke noget, der på langt sigt løser problemer. Det er ikke noget, der varigt giver flere penge eller hænder, at vi ikke bygger den.«

Det er et smart debattrick at trække et svar op af hatten, men det var ikke et svar på det, hun blev spurgt om. Men i sådan en debat, hvor det er svært for 'almindelige' mennesker at gennemskue sammenhængen, virkede det godt, mener Joachim B. Olsen.

Mai Villadsen, Enhedslisten. Foto: Emil Helms Vis mere Mai Villadsen, Enhedslisten. Foto: Emil Helms

Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne

Hun blev spurgt ind til, hvordan vi vil undgå flere historier om en uværdig ældrepleje. Hertil var hendes svar, at vi skal vælge ledere, der har hjertet på det rette sted.

»Man har vel ikke valgt ledere, der ikke har hjertet på rette sted ude i kommunerne? Det svar er lidt for let. Der er ikke mange konkrete løsninger i det svar.«

Hun kom dog tilbage, da snakken faldt på CO₂-afgift på landbruget, mener Joachim B. Olsen.

»Her kunne man for første gang mærke, at det var noget, hun virkelig brændte for. Hun får talt til sit kernepublikum i landdistrikterne, hvor der er en nervøsitet over, hvad den her omlægning af landbruget kommer til at betyde for arbejdspladserne i landbruget og følgeindustrierne.«

Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Alex Vanopslagh, Liberal Alliance

Han stod for et af debattens højdepunkter, da han gik i rette med Mai Villadsen, som påstod, at han ikke ville reducere på Danmarks CO₂-udslip.

»Han har en god pointe, når han siger, at vi lige nu oplever inflation, det gør det super dyrt at bruge energi, gas og så videre, og det er jo isoleret set godt for miljøet, men så siger Venstrefløjen, at vi skal sende en check til folk, så de kan opretholde forbruget. Det er jo en smule ironisk. Men når han siger, at vi skal bruge kloge løsninger, så mangler han at blive en smule konkret, for der er vel ingen, der vil vælge dumme løsninger.«

Han burde nok have nævnt partiets politik, som er en CO₂-afgift, i den sammenhæng. Han fik det dog nævnt senere i debatten. Det, der er vigtigt for LA, er at slå fast, at partiet gerne vil reducere på CO₂, og derfor vandt han point på den lille diskussion med Enhedslisten.

Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh. Foto: Bo Amstrup Vis mere Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh. Foto: Bo Amstrup

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre

»Hun fik ikke sagt meget i den her debat. Hun var dog god i klimadebatten, hvor hun kunne nævne fem-seks konkrete løsninger. Eksempelvis CO₂-afgift og udsættelse af motorvejsnet til fordel for udbygning af elnet og fjernvarme.«

Formand for De Radikale Sofie Carsten Nielsen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Formand for De Radikale Sofie Carsten Nielsen. Foto: Bo Amstrup

Sikandar Siddique, Frie Grønne

»Hans svar på arbejdsmangel i ældreplejen var, at de ansatte nedlægger arbejdet, så de kan blive ordentligt værdisat. Det er tvivlsomt, om det er det, der får ham over spærregrænsen,« siger Joachim B. Olsen.

Han får dog en stjerne for et nyt og alternativt forslag.