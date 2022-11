Lyt til artiklen

Venstre blev bombet tilbage og tabte hele 20 mandater. De Radikale fik halveret deres stemmetal – og Dansk Folkeparti mistede mere end to tredjedele af deres stemmer fra sidste valg.

Alligevel er valgets helt store taber en helt fjerde partiformand – som nu sidder meget løst i sædet.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.'s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Pape er valgets helt store taber,« siger han.

»Jeg er ikke så overbevist om, at Pape overlever,« tilføjer Joachim B. Olsen om den konservative formand.

Kigger man alene på valgresultatet, ser det ellers ikke så grelt ud – men virkeligheden er ifølge Joachim B. Olsen en helt anden.

»Konservative har haft et katastrofevalg, som er historisk uacceptabelt,« lyder hans kontante dom.

Så sent som i midten af august lå De Konservative til et decideret kanonvalg. Meningsmålinger viste tilslutning fra helt op til 15 procent af vælgerne kort efter, at Søren Pape Poulsen havde meldt sig som statsministerkandidat.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Men så kom Ekstra Bladets afsløringer af, at Søren Pape Poulsens eksmand, Josue Medina Vasquez, angiveligt har løjet om at være jøde og være nevø til Den Dominikanske Republiks præsident – efterfulgt af en valgkamp, som ifølge Joachim B. Olsen gik galt helt fra start.

Han kalder det en 'strategisk fejl af rang', at Konservative præsenterede en meget blå økonomisk politik med lempelse af topskatten, og De Konservative faldt da også fuldstændig sammen og endte på sølle 5,5 procent af stemmerne på valgdagen.

»Man kan overleve meget i politik. Men det er meget, meget svært at overleve efter at være blevet til grin,« siger Joachim B. Olsen om Søren Pape Poulsen, som B.T.'s politiske kommentator også savnede selvransagelse i talen efter, at valgnederlaget var en realitet.

Joachim B. Olsen har en klar favorit til at overtage formandsposten, hvis Pape Poulsen går af eller bliver tvunget ud.

»Mette Abildgaard er den oplagte kandidat og den perfekte formand for De Konservative,« siger han og fortsætter:

»Hun bor i parcelhus og har et almindeligt familieliv med mand og børn. På den måde er hun helt på linje med de konservative vælgere. Derudover har jeg meget svært ved at forestille mig, at hun har skeletter i skabet.«

Søren Pape Poulsen er dog ikke den eneste partileder, som sidder løst i sædet efter valget, vurderer Joachim B. Olsen.

»Jeg tror ikke, Mai Villadsen bliver på posten som Enhedslistens politiske ordfører ret længe,« siger han.

»Pelle Dragsted er en oplagt afløser efter, at partiet har haft et dårligt valg og har tabt terræn til trods for at have ligget lunt i meningsmålingerne,« slutter Joachim B. Olsen.

Enhedslisten gik fra 13 til ni mandater efter at have fået 5,2 procent af stemmerne mod 6,9 procent ved valget i 2019.