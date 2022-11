Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Valgresultatet artede sig således, at der blev åbnet en dør på klem for et bemærkelsesværdigt comeback til De Radikale – selvom partiet fik et meget dårligt valg.

Bliver comebacket en realitet, vil den politiske virkelighed være en helt anden her dagen efter valget.

Under nattens partilederrunde var flere partier i blå blok pludselig på frierfødder over for De Radikale – herunder Liberal Alliance og Nye Borgerlige. For hopper De Radikale over i blå blok, ja så forsvinder flertallet bag Mette Frederiksen (S) – hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne vel at mærke peger på en blå statsminister.

»Igennem valgkampen har partiet (Radikale, red.) været marginaliseret af, at Lars Løkke Rasmussen har været ved at overtage rollen som kongemager på midten af dansk politik. Men nu hvor det glipper for Løkke, har De Radikale muligheden for at se, om de kan få rollen tilbage,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup til TV 2.

Dermed kan De Radikale genindtage den lukrative rolle, partiet historisk set har haft i dansk politik: Den eftertragtede rolle som kongemager.

Men B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen mener, der er tale om en dødssejler – af især én grund.

»Det er ret illusorisk at forestille sig,« siger han om udsigten til en blå regering, hvor De Radikale indgår eller er parlamentarisk grundlag.

For skal et sådant scenario blive til virkelighed, vil det ikke alene kræve, at de blå partier også får overtalt Lars Løkke Rasmussen til at vende 'hjem', for at bruge den formulering, Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har brugt under valgkampen.

Det vil også kræve, at De Radikale finder fælles fodslag med Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige som parlamentariske grundlag for en borgerlig regering.

Og det har Joachim B. Olsen meget svært ved at se for sig.

Ikke mindst når det gælder om at etablere en forståelse og et politisk samarbejde mellem De Radikale og Nye Borgerlige.

»De er to vidt forskellige steder og definerer sig som hinandens modsætninger – ikke mindst på udlændingepolitikken,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Det samme gælder de to partiers vælgere.

»Det vil være selvmord for de to partier,« lyder det kontant fra Joachim B. Olsen om udsigten til, at begge partier peger på samme regering – og skal holde den ved magten på et i forvejen spinkelt parlamentarisk grundlag.

Under nattens partilederrunde afviste De Radikales leder Sofie Carsten Nielsen ikke at indgå i en blå regering.

»Selvfølgelig handler det altid om de politiske muligheder,« svarede hun på et spørgsmål fra Alex Vanopslagh (LA), hvor han remsede et muligt politisk flertal op uden statsminister Mette Frederiksen (S).

Sofie Carsten Nielsen slog dog samtidig fast, at hun peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger.