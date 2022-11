Lyt til artiklen

Lidt i ni ankom en smilende Martin Rossen med en kop kaffe i hånden. Som om det bare var en almindelig gåtur i grønne omgivelser.

Men det er langt fra almindeligt at se Mette Frederiksens (S) tidligere magtfulde rådgiver og stabschef spadsere ind til forhandlingerne om en ny regering.

»Det er jo underligt. Man kan ikke lade være med at tænke, at han stadig er meget tæt på Mette Frederiksen og involveret i strategien,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Martin Rossen er et navn, som gik igen og igen, da Mette Frederiksen tog regeringsmagten i 2019 og i det efterfølgende år. Som særlig rådgiver og stabschef var Rossen magtfuld og fik gradvist hele tiden mere indflydelse og flere magtfulde positioner i regeringen. Og derfor gik kritikken på, at han jo ikke var folkevalgt.

Godt og vel en halv time efter sin ankomst til Marienborg, hvor forhandlingerne foregår, kunne den fremmødte presse se Martin Rossen forlade matriklen igen på sin motorcykel. Ifølge Socialdemokratiet spiller Rossen ikke en rolle i forhandlingerne. Mette Frederiksens mand, Bo Tengberg, har siden fortalt, at Rossen blot skulle hente sin motorcykel.

Men flere har undret sig over, hvorfor skulle Martin Rossen hente den motorcykel nu. Og hvorfor stod den ved Marienborg i første omgang?

»Det er mærkeligt, at en mand, som intet formelt har at gøre med regeringen, tilsyneladende stadig spiller en rolle,« siger Joachim B. Olsen.

Han påpeger, at det er nærliggende at tænke, at Martin Rossen er med på råd omkring forhandlingerne om regeringsdannelsen.

Men Rossen er for nuværende stadig ansat i Danfoss.

»Han er ansat i en privat virksomhed, men har tilsyneladende stadig indflydelse og forbindelse til Mette Frederiksen.«

I Joachim B. Olsens optik er det også underligt, at venstrefløjen ikke reagerer mere på, at en ansat i en stor privat virksomhed pludselig dukker op.

Er Martin Rossen bevidst om de signaler, han sender, ved at dukke op?

»Selvfølgelig. Han ved, at det vækker opsigt og giver anledning til spørgsmål fra pressen, som jeg synes er helt rimelige.«

Ifølge Joachim B. Olsen har der siden Martin Rossens exit fra regeringen i 2020 været rygter på Christiansborg om, at han stadig har tæt kontakt med toppen af Socialdemokratiet. Med Mette Frederiksen og andre ministre, som han skulle være set gå ture med.

