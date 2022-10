Lyt til artiklen

9,2 procent af stemmerne, 17 mandater – og lige nu Danmarks tredjestørste parti.

Sådan står Lars Løkke og Moderaterne i onsdagens meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter foretaget for Ritzau.

En vild meningsmåling, der for alvor må få Løkke til at trække på smilebåndet, men også vække bekymring i andre partier, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Hold da k**t, det er en helt vild måling. Den stikker voldsomt ud for tidligere. Senest havde han 6,1 procent, og det er et voldsomt spring. Men den understreger bare en tendens. Løkke er på vej frem, og man må bare sige, at valgkampen har flasket sig for ham.

»Målingen er også en tilsvarende katastrofe for Konservative. Da de lå godt i målingerne, var det en joke, at Pape ikke havde meldt sig som statsministerkandidat. Nu er det nærmest en joke, at han er det.«

Konservative står lige nu til at få 7,7 procent af stemmerne, hvilket svarer til 14 mandater.

Der er dog en statistisk usikkerhed på 3,1 procentpoint for rød blok og på 3,0 procentpoint for blå blok i målingen.

Og Joachim B. Olsen ser også frem til at se kommende målinger.

Særligt med henblik på Moderaterne.

»Det bliver interessant at se, om andre målinger bekræfter fremgangen. For det er en meget, meget høj og vild måling. Men ingen tvivl om, at tendensen er troværdig.«

