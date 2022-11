Lyt til artiklen

Mindre end 24 timer efter valgets afgørelse, har Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, valgt at træde af.

Og det har nu sat gang i spekulationerne om, hvem der nu skal overtage den post.

Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator, er ikke i tvivl om, hvem der kan løbe med alt opmærksomheden.

»Det spørgsmål man skal stille sig selv nu er, om det her ikke er en mulighed for, at De Radikale kan starte på en frisk,« fortæller han.

Selvom Martin Lidegaard er en umiddelbar favorit til posten, så er han ikke sikker på, at det går den vej.

»Lidegaard er også ansvarlig for det her resultat. Han besluttede sammen med Sofie Carsten Nielsen at vælte regeringen. Det er de så blevet tydeligt straffet for,« fortæller han og påpeger:

»At det så måske er meget godt at få en ung og talentfuld kvinde som Samira Nawa i spidsen.«

»De kan håbe, at det kan redde partiet og give den samme effekt som Alex Vanopslagh har formået for Liberal Alliance.«

Samtidig understreger han, at fordelen for at vælge Samira er, at det giver muligheden for at komme af med nogle af de krav, som Sofie Carsten Nielsen har stillet til Mette Frederiksen i forhold til den nye regering.

»Det vil give mere handlefrihed med en, der ikke har ansvaret for de beslutninger, der er bliver taget,« slår han fast.

Martin Lidegaard har indtil videre ingen kommentarer til, om han vil stille op til posten.

»Vi skal mødes og konstituere, og så må vi tage den her fra. Det kom som et chok for alle,« sagde Martin Lidegaard, da han kom ud fra Dronningen.