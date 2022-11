Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Under et døgn efter valgresultatet, trak Sofie Carsten Nielsen sig som politisk leder for De Radikale.

Nu har De Radikales folketingsgruppe udpeget Martin Lidegaard som ny politisk leder og Samira Nawa som næstformand.

Sådan lød det på et pressemøde torsdag aften på Christiansborg.

»Det var som ventet,« fortæller Joachim B. Olsen – B.T.s politiske kommentator.

»Det, der er interessant, er, at han får signaleret, at der ikke er nogen som helst ændringer i Radikale Venstres positioner i udlændingepolitikken. Det er stadig et ultimativt krav, at de ikke kan pege på en regering, der arbejder videre med et modtagecenter i Rwanda.«

Og beslutningen gør det derfor svært at se, hvilken forskel det gør for partiet, ligesom Joachim B. Olsen påpeger, at det bliver svært for dem at få mere indflydelse i dansk politik.

»De har ikke tænkt sig at ændre kurs. Derfor er det svært at se, hvilken forskel det gør, at Martin Lidegaard nu er blevet politisk leder,« slår han fast.

»Lidegaard står som person og som politiker for en mere pragmatisk linje. Men det er jo ikke en linje, han har fået mandat til af den lille folketingsgruppe, og det tror jeg, er et problem for dem.«

Joachim B. Olsen understreger samtidig, at han tror, Mette Frederiksen er »en lille smule skuffet,« og at det nødvendigvis ikke er »en god nyhed,« at Martin Lidegaard er blevet ny leder.

»Selvom Mette Frederiksen på forhånd kunne have håbet på den mere kompromissøgende Martin Lidegaard, så er den nye formand ikke nødvendigvis en god nyhed,« siger Joachim B. Olsen.

Han henviser særligt til, at Mette Frederiksen kunen have haft et håb om, at Matin Lidegaard ville kunne have ændret linjen.

»At det ville blive nemmere at arbejde sammen med Radikale Venstre. Først og fremmest i udlændingepolitikken, og det er hun jo ikke blevet beroliget i er tilfældet.«