Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»At sige: 'Lev med det,' var en fejl(...) Vi har begået fejl. Og jeg har begået fejl. Men jeg er nødt til at sige, at det var ikke en fejl at slå minkene ned i Danmark«

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) fra talerstolen til åbningsdebatten i Folketinget.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen mener, at det er klogt af Mette Frederiksen med lidt 'damage control', men det er måske for sent.

»Jeg synes, det klæder hende at komme ud og sige, at der var formuleringer, som hun ikke skulle have brugt. Det klæder hende med en smule ydmyghed. Det kommer dog lidt sent,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg tror, at det er klogt af hende. Men hvis man skal have mange point for en undskyldning, så skal den falde prompte efter man har gjort noget galt – ikke flere måneder efter. Men bedre sent end aldrig, og det var forsøg på at tage noget af luften ud af minkkritikken, som de blå partier brugte al deres tid på i går.«

Stort set alle de blå partier gik efter spørgsmålet om Mette Frederiksen havde lavet fejl i minksagen, og at Mette Frederiksen er for magtfuldkommen.

Men hun havde forberedt sig med en lang forklaring, som blev 'spundet' i hendes favør.

»Hun sagde undskyld og erkendte, at hun havde begået fejl, men så kom der en lang forklaring om, hvorfor hun havde sagt det og derfor fjernet fokus på det, at hun havde begået fejl,« siger Joachim B. Olsen.

»Det, hun gjorde, var et forsøg på at imødekomme den kritik, der har været omkring magtfuldkommenhed. Det er et forsøg på noget 'damage control.' Om det er for sent? Det tror jeg lidt.«