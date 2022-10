Lyt til artiklen

Moderaternes formand Lars Løkke er overbevist om, at Socialdemokratiet skal være en del af en regering over midten.

»Jeg er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have Socialdemokratiet med. Men Socialdemokratiet hægtet op på venstrefløjen kan ikke levere det, der er brug for. Og der skal vi fremtvinge en form for stabilt, fast politisk samarbejde hen over den der berømte midte,« siger han til Zetland.

Han erkender dog samtidig, at der er en politiske virkelighed, og at man måske må 'lade sig nøje.'

Men spørger man B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, ved Lars Løkke allerede godt nu, at en sådan regering ikke kan lade sig gøre.

»Han kan ikke give op på ideen, for hele hans parti er bygget op om den her regering hen over midten,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Men han afslører samtidig også, at han godt ved, at der er en virkelighed, hvor det ikke kommer til at ske. Man er nødt til at tale om ideen, som vælgerne godt kan lide, men Lars Løkke ved godt, at det ikke har nogen gang på jord.«

Hvis han godt ved, at det aldrig kommer til at ske, hvorfor bliver han så ved med at tale om det?

»Det er simpelthen, fordi der er stemmer i det. Omkring 12 procent af vælgerne kan godt lide den her idé med en regering hen over midten, og hvis du tager Radikales og Moderaternes målinger og lægger dem sammen, så kan man groft sagt sige, at pengene passer,« siger B.T.s politiske kommentator.

Joachim B. Olsen spår dog også, at hvis Løkke ender med det antal mandater, han er målt til nu, så vil han også forsøge at danne en regering hen over midten – og at det kan tage flere dronningerunder, før han må 'give op.'

»Løkke kommer med de her målinger til at udløse et kaos, som vil bestå i, at han vil forsøge at danne en regering hen over midten. Det er han nødt til. Men jeg tror ikke, at det kommer til at ske,« siger B.T.s politiske kommentator.