De første exitpolls er landet fra TV 2 og DR, og de giver nu en pejling af, hvem der får deres drømme indfriet, og hvilke valgkampsstrategier, der har slået fejl.

Som tallene fra begge medier ser ud, står ingen blok til flertal. I alt står rød blok til 86 mandater mod blå bloks 72. Dermed kan ingen af blokkene klare sig uden Moderaterne, der står til 17.

Og tallene kalder B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, for »vilde.«

Han påpeger, at både Venstre og Socialdemokratiet ligger til tilbagegang. Venstre har det dårligste resultat i 34 år og Socialdemokratiet i 100 år. Dog står Socialdemokratiet alligevel til at blive landets største parti.

Aftenens helt store vinder er Lars Løkke og Moderaterne.

»Løkke ser ud til at få rollen som kongemager. Han er den helt store vinder i det her,« fortæller han. Det samme gælder for SF og Liberal Alliance, hvor sidstnævnte ser ud til at blive firedoblet i målingerne.

Også Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne ser ud til at brage ind i Folketinget med deres nystiftede parti.

Ikke lige så godt ser det ud for De Konservative og Søren Pape Poulsen.

»Det er en episk maveplasker for ham, og det bliver endnu værre for dem, end de havde frygtet,« påpeger han.

»Det samme kan jeg sige om De Radikale. Det er simpelthen en katastrofe.«

Dansk Folkeparti står samtidig over for et katastrofevalg og til en »ordentlig vælgerlussing,« fortæller Joachim B. Olsen.

»De går fra 8,7 procent til under 3 procent. Men trods alt bliver de i Folketinget.«

Du kan følge mange flere reaktioner i B.T.s omfattende dækning af tirsdagens valg til Folketinget i vores liveblog.