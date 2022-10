Lyt til artiklen

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen giver karakterer til de 14 partiledere i afslutningsdebatten 'Demokratiets aften' på DR, der netop er slut. De har fået stjerner på en skala fra nul til seks:

Søren Pape Poulsen (K):

Den konservative partileder var tændt og god i runden om inflation - blandt andet da han talte om de checks, der går til de forkerte. Det trækker dog ned, at han reagerede på klimademonstranterne og forlod sin pult samt forsøgte at sætte dem på plads. Men det er en smagssag. Joachim B. Olsen fik fornemmelsen, at Søren Pape prøvede at gribe øjeblikket, men det virkede ikke.

Mette Frederiksen (S):

Statsminister Mette Frederiksen var tam og kedelig. Hun havde ikke ordet særligt meget, og hun markerede ikke. Væk var den gamle Mette Frederiksen, som er indigneret og brænder for noget. I den seneste valgkamp var det Arne-pensionen. Nu nikker hun, når Løkke og Ellemann siger noget og fremstår anonym. Det er ikke det samme som, at det ikke virker, men det er svært at mærke hende.

Jakob Ellemann-Jensen (V):

Vi har hørt Ellemann sige de samme ting i samtlige debatter. Der er ingen variation. Han gentager de samme budskaber, og det virker lidt robotagtigt - blandt andet når han gentager, at vi skal investere os ud af klimakrisen. Ikke at han er dårlig, men brænder heller ikke igennem.

Lars Løkke Rasmussen (M):

Den erfarne politiker og formand for Moderaterne var overlegen, når debatten handlede om sundhedsvæsenet. Stort set alle partilededere står og kigger og nikker, når han taler om sundhedspolitik. Han talte blandt andet om en sygehusreform, hvor man skiller drift og sundhedspolitik. Han tørrer gulv med de andre partiledere i det emne. Han virker tændt, og selvom det er irriterende at skulle gøre det igen, så får han topkarakterer.

Partilederdebatten Demokratiets aften afholdes i DR Byen i København, søndag den 30. oktober 2022. Foto: Martin Sylvest Vis mere Partilederdebatten Demokratiets aften afholdes i DR Byen i København, søndag den 30. oktober 2022. Foto: Martin Sylvest

Alex Vanopslagh (LA):

Alex Vanopslagh var også skarp i dag. Han skulle tale til et borgerligt liberalt publikum, og leverede varen ved blandt andet at sige, at der bliver talt alt for meget om sygepesjersker og for lidt om patienter. Igen en stærk debatpæstation med overskud og præcise pointer, som rammer de vælgere, han appellerer til. Dog trækker det ned, at han råbte af demonstranterne.

Sofie Carsten Nielsen (R):

Den pressede radikale leder Sofie Carsten Nielsen var specielt god i runden angående inflation, hvr hun påpegede, at vi ikke bare kan pumpe penge ud i samfundet, da det forlænger krisen. Hun leverede pointerne afslappet, og hun troede på det, hun sagde.

Morten Messerschmidt (DF):

Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt havde ikke ordet så meget, men var skarp når han fik det. Blandt andet da Mette Frederiksen talte om højere løn til sygeplejersker. Her påpegede han, at Mette Frederiksen for to år siden selv greb ind i sygplejerskestrejken. Det udstillede hykleriet. Et virkningsfuldt greb i debatten.

Inger Støjberg (DD):

Danmarksdemokraternes formand er ramt af, at der ikke bliver talt udlændinge. Den støjbergske indignantion forsvinder, når hun ikke taler om udlændingepolitik. Så ligner hun mere alle andre politikere.

Mai Villadsen (EL):

Enhedslistens Mai Villadssen klarede specielt klimadebatten godt. Særlig hendes angreb på Ellemann. Han sagde, at klimakampen er vigtig og hun satte et angreb ind ved at påpege, at han ville blive afhængig af partier, som ikke er med i klimaaftalen. Det bliver tilbagevist retorisk dygtigt med god præcision og god timing. Man kan mærke indignationen.

Partilederdebatten Demokratiets i DR Byen i København Foto: Martin Sylvest Vis mere Partilederdebatten Demokratiets i DR Byen i København Foto: Martin Sylvest

Franciska Rosenkilde (Å)

Alternativets Franciska Rosenkilde understregede, at klimadebatten var den absout vigtigste for hende. Men hun blev alt for desperat. Hun kom til at afbryde Kaare Quist og afbrød ham. Da hun selv havde ordet måtte han afbryde hende. Hendes form kom til at overkygge budskaberne. Hun virkede manisk. Hun tog ordet, når det ikke var hendes, og hun villle ikke give slip.

Pia Olsen Dyhr (SF):

Gjorde ikke det store væsen af sig, og jeg har svært ved at huske, hvad hun sagde. Hun stikker ikke ud hverken positivt eller negativt. Derfor en middelkarakter.

Pernille Vermund (NB):

Når der ikke bliver talt udlændingepolitik, og det handler om andre emner, hvor hun politisk ikke skiller sig ud, har Pernille Vermund det sværere. Men hun er driftsikker, når hun har ordet, selvom hun ikke fik meget taletid. Eneste punkt, hvor hun skiller sig ud, er at hun er tilhænger af atomkraft.

Sikandar Siddique (Q)

Opdateres

Marianne Karlsmose (KD)

Opdateres