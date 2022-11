Lyt til artiklen

»Hvor skal jeg næsten starte?«

Sådan lyder det indledningsvis fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, når snakken går på udfordringerne for blå blok efter katastrofevalget. En ting kan dog forlænge – og forværre – den borgerlige bloks åbenlyse krise.

Blå blok endte med 72 mandater – en tilbagegang på syv fra det ellers forsmædelige valgnederlag i 2019.

Selv ikke med Moderaternes 16 mandater kan den borgerlige opposition mønstre et flertal.

Hvordan kunne det dog gå så galt? Det er der ifølge Joachim B. Olsen flere årsager til.

Men først peger han på en for det borgerlige Danmark foruroligende udvikling.

»Det bliver spændende at se, hvem der bliver valgt ind for Venstre,« siger Joachim B. Olsen.

Eller måske rettere: Hvem der ikke bliver valgt ind.

Venstre mister hele 20 mandater i forhold til valget i 2019 og får kun 23 medlemmer af det nye folketing.

»Det kan blive et alvorligt problem for partiet, hvis de unge talenter ikke kommer i Folketinget,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger i den forbindelse på en politiker som 35-årige Linea Søgaard-Lidell, der ser ud til at få svært ved at opnå valg i Københavns Storkreds.

»Venstre skal forny sig selv, men det bliver svært uden et generationsskifte,« lyder Joachim B. Olsens analyse.

En fornyelse, han mener, er absolut nødvendig – både for Venstre og for at få hele blå blok til igen at appellere til så store vælgergrupper, at den kan tage kampen op med rød blok om at sikre sig nøglerne til statsministeriet.

Og her er vi så fremme ved de øvrige årsager til blå bloks katastrofevalg – ifølge Joachim B. Olsen.

»Blå blok mangler helt åbenlyst et fælles projekt. Hvis du spørger folk på gaden, hvad de ville få med en borgerlig regering, ville de fleste ikke vide det,« siger han.

»Venstres budskab om det frie valg for den enkelte borger har potentiale, men det bliver simpelthen for ukonkret. Socialdemokraternes løfter om Arne-pension og højere løn til offentligt ansatte er meget mere håndgribeligt for vælgerne,« lyder dommen fra B.T.s politiske kommentator.

Derudover peger han på især to udfordringer for det blå Danmark.

»Valget har også understreget, at Jakob Ellemann-Jensen ikke har fået et folkeligt gennembrud,« siger han om Venstre-formanden, som efter De Konservatives nedsmeltning i løbet af valgkampen fremstod som oppositionens bedste statsministerbud.

Endelig mener Joachim B. Olsen, at Ellemanns forgænger på formandsposten i Venstre har spillet sine gamle venner et puds.

»Løkke har taget mange traditionelt blå vælgere og rykket dem mod midten,« siger han om Lars Løkke og Moderaternes flotte valg, der gav det nye parti 16 mandater.