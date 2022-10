Lyt til artiklen

Tre dage før valget nægter Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, stadigvæk at fortælle, hvem han peger på som statsminister.

Tidligere lørdag forsøgte B.T. at få svar fra partilederen, men han skyndte sig væk i sin bil.

»Hele hans narrativ er en regering hen over midten. I det øjeblik, at han melder ud, hvem han peger på, vil han stille sig rigtigt dårligt i de efterfølgende forhandlinger. Og han vil miste vælgere. Så han spiller spillet,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Den eneste, der kan gøre det, er Lars Løkke Rasmussen, fordi han er i stand til at glide af på de kritiske spørgsmål,« siger han.

Lars Løkke Rasmussen har ellers haft det stik modsatte synspunkt tidligere. Det viser et TV 2-klip fra valgkampen i 2001, som cirkulerer på Twitter.

Her blev Lars Løkke Rasmussen, der dengang var næstformand i Venstre, spurgt til, hvad han mente om, at Fremskridtspartiet ikke pegede på en statsminister før valget.

»Fremskridtspartiet har ikke markeret, hvem de vil støtte. Derfor er en stemme på Fremskridtspartiet også en stemme ud i luften,« lød det dengang fra Lars Løkke Rasmussen.

Det er ikke tilfældigt, at Lars Løkke Rasmussen ændrer holdning.

»Dengang var det vejen til indflydelse. Nu giver det modsatte synspunkt ham indflydelse,« siger Joachim B. Olsen.

Lars Løkke Rasmussen har for nylig også taget afstand fra nogle af de stramninger, han lavede på udlændingeområdet, da han var statsminister fra 2015 til 2019. Blandt andet smykkeloven, som handlede om, at politiet skulle kunne tage asylansøgeres smykker, når de ankom til Danmark under den store flygtningekrise i 2015.

Ifølge Joachim B. Olsen viser det, at Lars Løkke Rasmussen vil indflydelsen og magten:

»Man kan sige, at det på den ene side er opportunistisk. Han siger, hvad der skal til for at komme til magten, hvilket som udgangspunkt kan synes kynisk. Det er dog forsimplet,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

Lars Løkke Ramussen holdt et kort doorstep-pressemøde ude foran Cafe Gorilla på Vesterbro i København.

»Hvis du vil magten og indflydelsen, kan du ikke stå på principperne hele tiden. Så skal du også lave kompromisser og måske file på dine holdninger,« siger han.

B.T. forsøgte lørdag formiddag at få Lars Løkke Rasmussen til at fortælle, hvem han peger på, da han var på Vesterbro i København for at mødes med sine partifæller.

Lars Løkke, der er tre dage til valget. Burde du ikke fortælle vælgerne, hvem du peger på som statsministerkandidat?

»Der er netop tre dage til valget, det er derfor, vi fører valgkamp,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen, mens han bevægede sig mod sin bil med ægtefællen Sólrun ved sin side og satte sig ind på bagsædets cremefarvede sæder.

»Kan du have en god dag,« fortsatte han.

Du ved jo godt hvad Jakob Ellemann-Jensen og Mette Frederiksen står for …

Skylder du ikke vælgerne det …

Intet svar fra Lars Løkke Rasmussen, der kørte væk i sin bil.