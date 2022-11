Lyt til artiklen

Mandag har Mette Frederiksen (S) inviteret alle partier til et fælles ‘temamøde’ på Marienborg som led i regeringsforhandlingerne.

Temaet for mødet er børn og unges trivsel og dannelse – et område, der især er vigtigt for ét parti.

»Det er SF's dag. Mette Frederiksen er i gang med at finde ud af, om hun kan lave en regering over midten, og derfor er hun i gang med at overbevise de partier, hun gerne vil have med, om, at det er en god idé,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Og her bruger Mette Frederiksen altså et særligt forhandlingstrick.

»Hun sørger for at vise de partier, hun gerne vil have med i regeringen, at hun går meget op i deres mærkesager – og prioriterer præcis de områder, som de gør,« siger Joachim B. Olsen.

Og mandagens temamøde, med børn og unges trivsel på programmet, er blandt andet til for at vise SF, at de trygt kan gå med i regeringen.

»SF vil gerne i regeringen, men har svært ved det, hvis den inkluderer Venstre – og derfor er hun nødt til at vise, at hun tager deres mærkesager alvorligt,« vurderer han.

Mandagens temamøde foregår fra klokken 13-16.

Et temamøde er ikke reelle forhandlinger, men derimod et slags oplæg, der handler om at skabe viden og fakta på et område inden forhandlingerne.