Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mette Frederiksen vil indgive regeringens afskedsbegæring og søge at danne bred regering.

Sådan lød det i hendes valgtale efter et rødt flertal.

»Det var en tale, hvor hun sagde, hvad hun skulle sige,« slår Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator, fast.

Men fra nu af bliver det »det rene teater,« fortæller han og påpeger, at det langt fra bliver let for Mette Frederiksen nu.

»Det bliver sværere end nogensinde før.«

Han understreger, at hun står i en »gunstig forhandlingsposition,« hvor hun både kan forhandle til højre med Løkke eller til venstre.

»Hun har manøvrerum nu.«

Dog er der også et lille men.

»Det er et meget spinkelt flertal, hun sidder på. Er der bare en fra eksempelvis Alternativet, der bliver løsgænger, så faldet hele korthuset om ørerne på hende. Så har hun ikke længere noget stabilt flertal bag sig.«

Samtidig understreger Joachim B. Olsen, at Mette Frederiksen får en dårligere position af at tage Løkke med i regering.

»Lige nu kan hun bare forhandle med ham uden at have ham med.«

Én ting er Joachim B. Olsen dog sikker på. Nemlig at det bestemt ikke bliver nemt for Mette Frederiksen.

»Derfor er det heller ikke sikkert, at det bliver en 4-årig valgperiode. Det er langt fra givet.«