Der er sjældent noget, der ikke er gennemtænkt, når statsminister Mette Frederiksen og hendes rådgivere sætter en ramme om et interview.

Derfor var det næppe tilfældigt, at statsminister Mette Frederiksen krævede, at B.T. søndag morgen skulle troppe op i et spinninglokale i et fitnesscenter i Herlev, hvis B.T. ville have et valginterview med den socialdemokratiske partileder.

De øvrige partiledere har accepteret, at partilederinterviewene foregår i et studie på B.T.s redaktion i Pilestræde i København.

Men ikke Mette Frederiksen.

»Det var et krav fra statsministeren, at interviewet skulle foregå til den her spinningtime, og så er det selvfølgelig op på cyklen. Det var hårdt,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, som interviewede Mette Frederiksen fra spinningcyklen, og tilføjer:

»Jeg skal ikke kunne sige, om statsministeren har haft en bagtanke med rammen for interviewet. Men der er jo flere tidligere statsministre, der har gjort en del ud af, at de motionerer. Det gjaldt for eksempel Anders Fogh Rasmussen (V) og Lars Løkke (V), der cykler. Så der er nok et element af, at man gerne vil vise vælgerne, at man også dyrker motion, for det sender overordnet et signal om, at man har overskud.«

Mette Frederiksen lagde kort efter interviewet et billede op på Instagram, hvor hun skriver, at ‘slutspurten’ i valgkampen for alvor er i gang.

For at blive i cykelsproget: Følte du dig sat under interviewet?

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, interviewede lørdag formiddag statsminister Mette Frederiksen til en spinningtime i Herlev. Foto: B.T. Vis mere B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, interviewede lørdag formiddag statsminister Mette Frederiksen til en spinningtime i Herlev. Foto: B.T.

»Jeg lægger mig fladt ned og ruller rundt og erkender, at Mette Frederiksen er i god form. Jeg er absolut ikke cykelrytter. Jeg er absolut ikke til langdistance. Hverken på cykel eller til løb. Der er jeg nok lidt mere en sprintertype. Så det var et hårdt interview.«

Det var nogle gode spørgsmål, du stillede, men du fik ikke fik ikke rigtig svar på dine spørgsmål. Hvordan er det som interviewer at stå overfor en person, som angriber spørgsmålenes præmisser, glider af og svarer undvigende og affærdigende?

»Jeg synes egentlig, vi havde forsøgt at formulere nogle spørgsmål, hun godt kunne svare på, men det valgte hun så ikke at gøre. Jeg ved selvfølgelig godt, at hun ikke kan give fortrolige svar om for eksempel Forsvarets Efterretningstjenestes arbejde. Men derfor var jeg også meget bevidst om at stille nogle spørgsmål, hun burde kunne svare på.«

»For eksempel om hun har spurgt Trine Bramsen (tidligere forsvarsminister, red.), om det er sandt, hvad den tidligere FE-chef Lars Findsen har citeret hende for i sin bog (at Trine Bramsen har sagt til Lars Findsen, at han blev hjemsendt af politiske grunde, red.). Jeg bad statsministeren svare på, om hun havde spurgt Trine Bramsen. Det kunne statsministeren godt have svaret ja eller nej til.«

Hvad tænker du om, at du ikke kunne få svar på det?

»Det havde da været interessant at få svar på, ligesom jeg godt kunne tænke mig at have fået svar på, om hun ved, hvem det var Rasmus Prehn (fødevareministeren, red.) spiste med, da han skrev et falsk navn på et bilag. Jeg bad hende ikke udlevere et navn, men bare svare på, om hun ved, hvem Rasmus Prehn i virkeligheden spiste med. Det kunne hun sagtens have svaret ja eller nej til, men det ville hun så heller ikke.«

Det eneste spørgsmål, du fik et klart svar på, var, at Mette Frederiksen svarede klart nej til, at hun er til SM-sex. Kan man sige, at det udelukker en SM-regering (regering sammensat af Socialdemokratiet og Moderaterne)?

»Ha, ha, ha. Man kan i hvert sige, at hun har svaret meget klart, at hun ikke vil have en SR-regering. Det er faktisk den eneste regeringskonstellation, hun har afvist, men jeg tør ikke spå om en SM-regering. Men hun svarede meget klart, at hun ikke er til SM-sex.«

»Og det rager sådan set hverken mig eller andre, men grunden til, at det alligevel var et interessant spørgsmål, er, at de partiledere, der har fået en fortrolig briefing om Findsen-sagen, har fået oplyst, at Findsen skulle dyrke SM-sex, og at det var vigtigt, fordi det kunne gøre ham afpresningsbar. Derfor synes jeg, det var et relevant spørgsmål (om Mette Frederiksen er afpresningsbar, red.).

